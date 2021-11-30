RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Оля Полякова зачарувала рідкісними фото з чоловіком і доньками: "тато красень"

Автор: Марина Настевич

Оля Полякова нещодавно разом з родиною відпочивала на Мальдівах. Співачка дуже рідко показує в мережі свого чоловіка Вадима, який старший за неї на 15 років - однак цього разу зробила виняток і порадувала шанувальників сімейними знімками з чоловіком і доньками.

Барвисті фото артистка опублікувала у своєму Instagram.

На одному з кадрів сімейство відображено в повному складі: Вадим, Оля та їх дочки, 16-річна Маша і 10-річна Аліса сидять на тлі місцевих бунгало з задоволеними посмішками на обличчях.

На ще одному знімку 59-річний Вадим Буряковський позує з двома доньками під час відпочинку на білосніжному пляжі, ніжно обіймаючи їх.

Оля Полякова підкорила сімейними кадрами з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Обожнюю подорожувати!!! І яке щастя, що у нас є можливість їздити по світу і отримувати задоволення на різний смак і на різний гаманець! Сказати, що нам сподобалося, нічого не сказати!" - написала Полякова.

Підписники співачки попросили її викладати побільше фото з чоловіком і відзначили, що він нібито молодіє з віком.

  • Оля, ваш чоловік вампір? Він з кожним роком молодіє
  • Оля, більше фоток з таким розкішним чоловіком! Ви красиві
  • Як виросла Аліса. А Маша вже впритул з мамою. Які ви класні
  • Ну нарешті вже і чоловік на фото з'явився, бо думала вдома на господарстві залишили
  • Яка гарна сім'я! Татові дочки, супер красиві дітки! А матуся, це окреме захоплення і захват!
  • Молодша дочка копія тато
  • Більше, більше і більше фото з чоловіком. Це доповнює вашу гармонію.
  • Гарна і щаслива сім'я, одне задоволення на вас дивитись
  • Дуже красива сім'я
  • Неймовірна сім'я
  • Сімейка клас. Папа красень. Мама зірка. Діти квіти, дві красуні
  • Папа суперЗаліковий

Раніше Оля Полякова зробила зізнання про чоловіка і фінансовий крах, який довелося пережити їхній родині, коли бізнес Вадима звалився.

"Це було як опускання в холодну ванну. Це було жорстко! Я з мільйонера зробила просто хорошу людину. Коли це сталося, було складно", - згадала співачка.

Читайте LITE в Google News
Оля Полякова