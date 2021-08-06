Оля Полякова показала маму-красуню і вітчима: "шикарно виглядає"

Українська співачка Оля Полякова зворушливо привітала свою маму з днем народження і поділилася рідкісними кадрами з нею і своїм вітчимом Юрієм. Світлані виповнилося 63 роки і вона вразила мережу своєю красою і моложавим виглядом.

На знімках Світлана Полякова позувала в білих брюках і блакитній сорочці. На одному з фото вона відображена в обнімку з чоловіком.

Оля Полякова виклала рідкісні знімки мами Світлани і вітчима Юрія (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля адресувала рідній людині теплі і душевні слова.

"Мамочка, з днем народження! Будь здорова і дуже щаслива, енергійна і рухлива! Ти кохана всіма нами і своїм чоловіком, ти надихаєш мене, і даєш надію, що після 60 життя ще є, і воно сповнене радощів і задоволень! Ура!"- написала поп-діва.

Користувачі мережі прийшли в захват від молодого і квітучого зовнішнього вигляду мами зірки і засипали її компліментами.

Мамочці здоров'я ячка!!! Як ж красуня

Вау. Яка красуня!

Мамі щастя у всьому і сил в кожній хвилині! Як вона молода і красива!!!

Шикарна жінка, я б сказала що їй років 40 максимум, але ніяк не 60

Капець, мама виглядає на 30

Мама просто вогонь, шикарно виглядає!!! Поздоровляю!!!

Так ось в кого ви така красуня

Реально мама??? Не сестра?

Так ви жартуєте, які 60..Мама ваша красуня

Звиняйте, але мама вам фору дасть

Мама красуня

Яка красива і молода матуся. З днем народження! Здоров'я і молодості

Матуся виглядає максимум на 35!

Да ладно! Правда ваша мама!!??? Ось правда правда? Вітаємо! Дуже красива жінка! Не віриться, що 60!

Мамулечка виглядає шикарно

До слова, мама Полякової за фахом - лікар-педіатр, а вітчим Юрій - дипломат.