Оля Полякова побудувала будинок на березі Дніпра: особняк показали з висоти пташиного польоту

Оля Полякова нещодавно порадувала шанувальників видом на свій новий маєток під Києвом. Вона похвалилася красивою верандою, яка виходить до озера і на ній величезні панорамні вікна в підлогу.

Будівництво цього будинку під Києвом було завершено в переддень нового року. Як розповіли журналісти видання "Країна", артистка зробила криту терасу з каміном і зоною для відпочинку. Зовсім недавно вона збільшила майже у два рази свій будинок-зруб.

Будинок української співачки знаходиться під Києвом, в котеджному містечку майже на території військового полігону Нацгвардії. Селище називається Старе – це Бориспільський район. Елітне котеджне селище був віддане респектабельним людям і частину території полігону забудували елітними особняками.

Це селище ретельно охороняється. Просто так в котеджне містечко потрапити не можна, на КПП стоїть охорона, яка пояснила, що гостям потрібні запрошення від мешканців і тільки тоді їх пропустять.

Журналісти розповіли, що будинок Олі Полякової знаходиться в мальовничому місці – з одного боку густий ліс, з іншого – військові, а з третьої – Дніпро. Сам будинок-зруб знаходиться на півострові та має власний вихід до води з причалом для яхт і катерів. Також на території є відкритий басейн.

Зона відпочинку на причалі декорована у світлих тонах, є місце для гуляння біля каміна і підвісне плетене крісло-гойдалка у вигляді кокона. Це місце прикрашає кована вінтажна люстра.

У дворі є баня, сарай, де мешкають кози та коні. Також є теплиця для свіжих овочів і фруктів.

Відомо, що дом-зруб був побудований ще п'ять років тому, але тільки у 2020 році, під час карантину в Олі Полякової з'явився час довести будинок до розуму. Вона у два рази розширила особняк, добудувала апартаменти на два поверхи та окремо три кімнати для своєї матері.

Будинок Олі Полякової показали з висоти пташиного польоту

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