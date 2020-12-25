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Оля Полякова зробила зізнання про дітей: у мене немає на це часу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 25 грудня 2020 12:00
Оля Полякова зробила зізнання про дітей: у мене немає на це часу Оля Полякова з дочками (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно зробила особисте зізнання, розповіла, що має особливий підхід до різдвяних і новорічних презентів своїм донькам Маші та Алісі.

За її словами, вона "ніколи не переймається подарунками".

"Даю гроші, а хтось там вже купує. У мене немає на це часу і, якщо чесно, я не дуже люблю це все обирати. Мені більше до вподоби така схема: мої діти щось хочуть, замовляють і щось роблять для того, щоб це отримати: грають на піаніно або читають книжки. У мене є окремі списки – скільки книжок має прочитати кожна і які саме, щоб отримати бажаний подарунок, і тоді я це купую", – зізналась ведуча "Новорічної ночі на каналі "Україна".

Оля Полякова зробила зізнання про дітей: у мене немає на це часуОля Полякова зробила зізнання про дітей: у мене немає на це часуОля Полякова зробила зізнання про дітей: у мене немає на це часу

Оля Полякова виховує двох доньок (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А ось у самої артистки і зіркового детектива шоу "Маска" є бажання на мільйон. І хоча вона може собі це дозволити, ситуація в світі накладає свої заборони.

"Чого хочу я? Я хочу на Мальдіви! І полетіти туди на приватному літаку, але цей коронавірус зруйнував всі плани", – поділилась Королева ночі.

Раніше Оля Полякова розповіла, чи був секс у її старшої доньки.

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