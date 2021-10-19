ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Оля Полякова звела з розуму відвертим фатальним образом: "Леді Гага і поруч не була"

Новость на русском →
Вівторок 19 жовтня 2021 19:56
Оля Полякова звела з розуму відвертим фатальним образом: "Леді Гага і поруч не була" Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Ольвія Агаркова

Сьомий прямий ефір "Танців з зірками 2021" закінчився відходом з проекту відразу двох пар - Джамали і Антона Нестерко, а також Станіслава Горуна і Даніелли Преап. Вечір не обійшовся без зіркового члена журі та ведучої-знаменітості, яка зустрічала учасників після номера на балконі. Ця почесна місія дісталася Олі Поляковій. Співачка також виступила перед глядачами та учасниками та блищала в розкішній вечірній сукні, що в точності повторює її стрункі вигини.

Фото в шикарному образі "Королева ночі" поділилася з передплатниками в Instagram.

Оля з'явилася на публіці в оригінальній чорній сукні без бретелей, щедро розшитій паєтками. Спокусливе декольте і оригінально оформлений ліф в чашечками, високий розріз до середини стегна зробили вбрання пікантним і елегантним одночасно.

Оля доповнила фатальний образ червоною помадою, волосся було укладене у великі голлівудські локони, з аксесуарів – звисаючі сережки-кафи. На ніжках - відкриті босоніжки на високих підборах з тонким ремінцем навколо щиколотки.

Оля Полякова звела з розуму відвертим фатальним образом: &quot;Леді Гага і поруч не була&quot;

Оля Полякова звела з розуму відвертим фатальним образом: &quot;Леді Гага і поруч не була&quot;

Оля Полякова звела з розуму відвертим фатальним образом: &quot;Леді Гага і поруч не була&quot;

Оля Полякова викликала фурор розкішним образом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Танці відтанцювали і відспівали, як вам балкон?"- поцікавилася Полякова у підписників і запропонувала їм вибрати одне з трьох видовищних фото.

"Чарівна, Олюся!" - залишила комплімент для тезки Ольга Сумська. "Красуня", - погодилася з нею українська супермодель Сніжана Онопка. "Розкіш",- написала коментар під фото фешн-фотограф Соня Плакидюк.

  • Ви так чудово виглядаєте
  • Барбі
  • Незрівнянна
  • Богиня
  • Найкрасивіша жінка планети
  • Сукня - бомба
  • Чудова
  • Як завжди супер
  • Бомбічний образ
  • Леді Гага і поруч не була. Ви шикарна жінка

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова раптово розговорилася про те, як її колега Наталя Могилевська фліртувала з чоловіком "Королеви ночі".

Читайте LITE в Google News
Оля Полякова
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Ці фото з ковід-лікарні Харкова змусять вас переглянути ставлення до вакцинації
Ці фото з ковід-лікарні Харкова змусять вас переглянути ставлення до вакцинації