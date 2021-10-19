Оля Полякова звела з розуму відвертим фатальним образом: "Леді Гага і поруч не була"
Сьомий прямий ефір "Танців з зірками 2021" закінчився відходом з проекту відразу двох пар - Джамали і Антона Нестерко, а також Станіслава Горуна і Даніелли Преап. Вечір не обійшовся без зіркового члена журі та ведучої-знаменітості, яка зустрічала учасників після номера на балконі. Ця почесна місія дісталася Олі Поляковій. Співачка також виступила перед глядачами та учасниками та блищала в розкішній вечірній сукні, що в точності повторює її стрункі вигини.
Фото в шикарному образі "Королева ночі" поділилася з передплатниками в Instagram.
Оля з'явилася на публіці в оригінальній чорній сукні без бретелей, щедро розшитій паєтками. Спокусливе декольте і оригінально оформлений ліф в чашечками, високий розріз до середини стегна зробили вбрання пікантним і елегантним одночасно.
Оля доповнила фатальний образ червоною помадою, волосся було укладене у великі голлівудські локони, з аксесуарів – звисаючі сережки-кафи. На ніжках - відкриті босоніжки на високих підборах з тонким ремінцем навколо щиколотки.
Оля Полякова викликала фурор розкішним образом (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Танці відтанцювали і відспівали, як вам балкон?"- поцікавилася Полякова у підписників і запропонувала їм вибрати одне з трьох видовищних фото.
"Чарівна, Олюся!" - залишила комплімент для тезки Ольга Сумська. "Красуня", - погодилася з нею українська супермодель Сніжана Онопка. "Розкіш",- написала коментар під фото фешн-фотограф Соня Плакидюк.
- Ви так чудово виглядаєте
- Барбі
- Незрівнянна
- Богиня
- Найкрасивіша жінка планети
- Сукня - бомба
- Чудова
- Як завжди супер
- Бомбічний образ
- Леді Гага і поруч не була. Ви шикарна жінка
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова раптово розговорилася про те, як її колега Наталя Могилевська фліртувала з чоловіком "Королеви ночі".