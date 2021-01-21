Оля Полякова блиснула оголеними сідницями серед райських краєвидів: яка ж апетитна

Оля Полякова з сім'єю проводить останні дні своєї зимової відпустки на теплих Мальдівських островах. Вона зустріла на курорті день народження і з такої нагоди влаштувала СПА-релакс, а також довела всім, що вона в ідеальній формі – фотоблог зірки майорить знімками в бікіні всіх кольорів. На свкжих кадрах співачка позує у зовсім крихітному купальнику, що підкреслив її принади.

Королева ночі разташувалася прямо в блакитній воді на сітчастому гамаку. На ній – чорний мікробікіні на зав'язках, який лише підкреслив вигини зірки. Співачка оригінально повідомила про закінчення відпустки на Мальдівах.

"Ну фсе!... на цей раз! Було чудово, як завжди тут! Скучила, а ви?" - поцікавилася вона у фанів.

Шанувальники не змогли стримати свого захвату і залишили безліч коментарів для улюблениці.

Оля як завжди Королева

Найшикарніша дівчина

Фігурка супер

Сексі

Богиня

Як красиво

Ох ці ніжки

Дуже красива. Фото супер

Ви просто бомба

Яка ж ти апетитна

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова висловилася про українську мову і закликала співвітчизників дотримуватися нового закону про використання державної мови в сфері обслуговування.