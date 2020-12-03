Оля Полякова здивувала заявою про ворожок і екстрасенсів

Оля Полякова з'явилася на обкладинці новорічного випуску журналу "Добрые советы", присвяченого знакам долі. В інтерв'ю Королева Ночі прямолінійно висловилася на тему астрологів і ворожок й поділилась враженнями від зйомок у шоу "Маска", яке вже скоро стартує на каналі "Україна".

"Вважаю ворожок і астрологів аферистами!" - пройшлася з критикою по людях, які наживаються на довірливості інших, популярна співачка.

Не вітає Оля і всілякі прикмети, ритуали, талісмани.

"Вірю тільки у власну силу!" - сказала вона.

Полякова на обкладинці журналу

Також Полякова поділилася доленосною історією своєї родини, яка багато в чому і підштовхнула її на шлях творчості: всі жінки в її родині були великоокими довгоногими красунями!

А ще артистка розповіла, як повернути втрачені радості в житті.

"Люди перестали просто ходити в гості одне до одного. Зараз якраз прекрасний час відродити цю традицію", - розповіла вона і поділилась останніми захопленнями своєї сім'ї: останнім часом чоловік захоплюється верховою їздою, а доньки успішно підкорюють соціальні мережі та збирають тисячі підписників.

Говорячи про шоу "Маска", де Оля буде зірковим детективом разом з Настею Каменських і DZIDZIO, то артистка перш за все відзначила самобутність українських виконавців, через що особисто їй вгадувати учасників було порівняно легко. Але зізналася, що сама не змогла б брати участь, навіть якщо її гарненько загримувати: надто вже впізнаваний тембр голосу.

Оля Полякова і DZIDZIO (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Раніше ми писали, що Оля Полякова влаштувала веселий дівич-вечір з доньками.