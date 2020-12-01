Настя Каменських візьме участь у новому ТБ-шоу в незвичному амплуа

Настя Каменських складе компанію Олі Поляковій та DZIDZIO

Настя Каменських, яка днями представила недавно нову чуттєву пісню, буде зірковим детективом у проєкті "Маска", який незабаром стартує на каналі "Україна".

"Я дуже рада стати частиною такого оригінального шоу. Раніше я була вже суддею і тренером талант-шоу, але цього разу на мене чекає нова роль – зірковий детектив. Вірю, що мій професійний досвід і гарна інтуїція допоможуть мені в "зірковому розслідуванні". Скажу по секрету, один з моїх улюблених жанрів фільмів – детективи. Хтозна, можливо я зможу скористатися лайфхаками улюблених героїв і застосувати їх на практиці, щоб разом з телеглядачами безпомилково визначити героїв, які будуть ховатися за масками", – поділилася NK.

Настя Каменських (фото: прес-служба каналу "Україна")

У шоу "Маска", ведучим якого стане Володимир Остапчук, співачка продемонструє свій музичний інтелект та спостережливість, щоб розкрити особистості учасників проєкту, що ретельно сховалися під оригінальними костюмами.

"Настя Каменських – досвідчений музичний експерт, вміє точно оцінити вокальні дані учасників. Вона популярна, успішна, має величезну аудиторію шанувальників по всьому світу, які люблять її і її бездоганне відчуття смаку. У гіпершоу "Маска" Настя задіє свій багатий музичний досвід, щоб разом з телеглядачами розгадати, хто ж ховається під масками", – кажуть організатори ТБ-проєкту.

Раніше зірковими детективами шоу стали відома співачка, улюблениця глядачів, поп-королева сцени Оля Полякова і мегапопулярний співак, актор і продюсер DZIDZIO.

Завдання зіркових детективів в "Масці" – разом з телеглядачами постаратися вгадати, які знаменитості ховаються під масками. Включаючись в цю захоплюючу гру, вони також проаналізують підказки, які учасники будуть давати перед виступами, і поставлять їм питання.

Нагадаємо, нещодавно спокуслива Каменських захопила жарким образом.