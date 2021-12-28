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Оля Полякова прикрасила обкладинку глянцю і розповіла, що робить її щасливою

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Вівторок 28 грудня 2021 14:32
Оля Полякова прикрасила обкладинку глянцю і розповіла, що робить її щасливою Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Відома українська співачка Оля Полякова в спокусливому образі прикрасила обкладинку глянцевого журналу Viva!, а також поділилася, що робить її щасливою.

Ефектним знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для зйомки зірка вибрала сексапільну чорну сукню в рокерському стилі, в якій раніше з'являлася на "Танцях з зірками".

Прикрашений паєтками наряд без бретелей відрізняється відвертим декольте і оригінальним ліфом, а також пікантним розрізом до середини стегна і відмінно підкреслює витончену фігуру Полякової.

Довгі сережки-висульки, красива укладка і яскравий макіяж з червоною помадою доповнюють стильний лук.

Оля Полякова прикрасила обкладинку глянцю і розповіла, що робить її щасливою

В інтерв'ю виданню Оля розповіла про те, що може зробити її щасливою і зазначила, що це почуття можна і потрібно розвивати.

"Відчувати себе щасливою в наших силах. Звичайно, постійне невдоволення собою призводить до результатів, але в той же час загрожує неврозами. Я хочу піти від цього і намагаюся ставати більш щасливою. Немає ніякого об'єктивного поняття щастя, воно тільки в нашій голові. Якщо розвивати це відчуття, хвалячи себе за досягнення, можна стати розслабленою, спокійною і радісною. І продовжувати так само радісно життя, а не весь час з остервенілим обличчям бігти кудись, дертися, підкорювати уявні вершини",- поділилася співачка.

Артистка додала, що її чоловік і діти зробили її дуже щасливою і на сьогоднішній день вона цілком задоволена своїм життям.

"Я б нічого не хотіла міняти. Я дійсно відчуваю себе щасливою людиною і стала давно відчувати це почуття. А почалося це, коли я вийшла заміж за Вадика. Спочатку він мене кружляв, вішав на мене бантики і робив мені стан тепла. Потім у мене народилися діти, і це було феєрично. Потім у мене пішла вгору кар'єра, що дуже наповнює. Сьогодні все це є в моєму житті. Мені нема на що скаржитися. А впадати в депресію в моєму випадку взагалі не можна", - розповіла Полякова.

Оля Полякова прикрасила обкладинку глянцю і розповіла, що робить її щасливоюОля Полякова позувала для журналу в ефектних образах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова поділилася сімейними традиціями на свята.

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Оля Полякова
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