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Оля Полякова висловилася про коронавірус: не панікуйте!

Автор: Людмила Жукова

Оля Полякова розповіла про скасування концерту в Києві

Українська співачка Оля Полякова, яка вважає, що коронавірус не повинен стати перешкодою концертів, звернулася до фанатів. Зірка українського шоу-бізнесу повідомила шанувальникам, що виступ у Києві у Палаці спорту 26 жовтня - скасовано. Причиною є хвороба декількох учасників колективу. Вони вже зробили тести на коронавірус і чекають результату. Сама ж артистка вже отримала результат свого тесту - він негативний.

Про такі неприємні новини, пов'язані з відміною концерту, суперблондинка повідомила на відео в YouTube, а також на своїй Facebook-сторінці.

"Тому я змушена просити організаторів перенести концерт. Вони зробили все, щоб він відбувся, я від себе також доклала всі зусилля, щоб ми могли робити свою роботу, щоб з усіма обмеженнями ми могли виконати свої зобов'язання перед глядачами, але обставини склалися інакше", - повідомила Полякова.

Вона заспокоїла фанатів, що концерт переноситься на іншу дату і всі куплені квитки будуть на нього дійсні.

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"Дорогі мої, носіть маски, будьте здорові і не панікуйте!" - сказала співачка.

Оля Полякова скасувала концерт у Києві через коронавірус

В коментарях прихильники звернулися до співачки і підтримали її.

  • Оля, дуже шкода. Здоров'я Вам і всій вашій команді! Спасибі за працю і за роботу! Чекаємо!
  • Дуже шкода, але думаю це правильне рішення в сформованій ситуації..
  • Ось як вийшло, берегтися треба, а не їздити по концертам. Якнайшвидшого одужання всім!
  • Ольга Юріївна - вітання колективу!! !Виліковуйтесь Ві і всі хлопці та дівчата!! !Все буде добре!!! Зустрінемось у 2021 році на концертних майданчиках України!!
  • Оля, все буде добре! Ви найкращі!!!! Одужуйте швидше, організатори, увійдіть в положення, будь ласка, і не штрафуйте артиста! На новий концерт обов'язково приїду!!!!!!

Як ми писали раніше, фани масово здають квитки на концерт Полякової в Києві.

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