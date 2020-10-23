Оля Полякова висловилася про коронавірус: не панікуйте!

Оля Полякова розповіла про скасування концерту в Києві
Українська співачка Оля Полякова, яка вважає, що коронавірус не повинен стати перешкодою концертів, звернулася до фанатів. Зірка українського шоу-бізнесу повідомила шанувальникам, що виступ у Києві у Палаці спорту 26 жовтня - скасовано. Причиною є хвороба декількох учасників колективу. Вони вже зробили тести на коронавірус і чекають результату. Сама ж артистка вже отримала результат свого тесту - він негативний.
Про такі неприємні новини, пов'язані з відміною концерту, суперблондинка повідомила на відео в YouTube, а також на своїй Facebook-сторінці.
"Тому я змушена просити організаторів перенести концерт. Вони зробили все, щоб він відбувся, я від себе також доклала всі зусилля, щоб ми могли робити свою роботу, щоб з усіма обмеженнями ми могли виконати свої зобов'язання перед глядачами, але обставини склалися інакше", - повідомила Полякова.
Вона заспокоїла фанатів, що концерт переноситься на іншу дату і всі куплені квитки будуть на нього дійсні.
"Дорогі мої, носіть маски, будьте здорові і не панікуйте!" - сказала співачка.
Оля Полякова скасувала концерт у Києві через коронавірус
В коментарях прихильники звернулися до співачки і підтримали її.
Як ми писали раніше, фани масово здають квитки на концерт Полякової в Києві.