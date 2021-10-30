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"Небезпечну" і спокусливу Кароль в новому образі порівняли з Шерон Стоун: це порив

Автор: Ольвія Агаркова

Тіна Кароль вміє майстерно розбурхувати фантазію і уяву шанувальників, прекрасно об'єднуючи в своєму образі чуттєвість і сміливість, сексуальність і силу духу, спокусу і стриманість. Вона із задоволенням експериментує як в музиці і творчості, так і з іміджем. Так, 28 жовтня Тіна випустив провокаційний кліп на пісню "Двойной рай", а наступного дня презентувала новий альбом з однойменною назвою, де кожна пісня стала музичною повістю на особисту тему.

Вона показала в Instagram кілька сміливих і сексуальних образів з нової відеороботи.

Тіна змінила звичний імідж - вона стала блондинкою з густою прямим чубчиком. Червону помаду Тіна змінила на темний глибокий винний. Вона показала кілька спокусливих total black-образів: облягаючий стильний комбінезон з широким лаковим поясом на талії, суворе маленьке чорне плаття на тонких бретелях, а на одному з кадрів позувала в чорній білизні з пістолетом в руках.

Тіна Кароль премеряла ефектні образи (фото: instagram.com/tina_karol)

"Нова відео робота "Двойной рай "- це романтичний трилер кіно естетики "нульових". Я - яскрава блондинка з пістолетом в руках, моя мішень – ревнощі", - описала нову себе артистка.

"Додам, моє натхнення - це порив. Я знову багато пишу, даруючи вам своє розуміння світогляд", - уточнила Тіна.

Тіну в новому іміджі порівняли з Шерон Стоун, а також з головною героїнею серіалу за мотивами фільму Люка Бессона "Її звали Нікіта" у виконанні актриси Піти Вілсон.

  • Небезпечна
  • Класний образ
  • Божественна і чарівна, як завжди
  • На Шерон Стоун схожа
  • "Її звали Нікіта". Привіт Піті Вілсон 2000-х
  • Неймовірна
  • Дуже личить нова зачіска
  • Найпрекрасніша
  • Кішка
  • Тіна - ніжна і сильна, чуттєва і сексуальна, смілива і відкрита

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль прогулялася по Лондону з сином Веніаміном.

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Тіна Кароль