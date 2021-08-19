"Опущуся до твого рівня гумору": Нікітюк відповіла Дурнєву на образу через її зовнішність

Леся Нікітюк стала народною улюбленицею завдяки своїй відкритості, фірмовому почуттю гумору і вмінню тонко сміятися над собою і по-доброму пожартувати над іншими. Ведуча за словом в кишеню не лізе і вже точно вміє постояти за себе. Так, Леді Ле дала жорстку відсіч Олексію Дурнєву, який, за словами телезірки, давно жартує над нею через високий зріст.

Вона опублікувала в Instagram відеовідповідь для журналіста і залишила вельми різкий текст для адресата під відео.

Леся навела як приклад фрагмент ролика Дурнєва, де він завуальовано образив її, не називаючи імен.

"1.83. Вибачте, це тільки на залізниці працювати. Ну, красиві жінки ж все невисокі", - емоціоально висловлюється блогер і ведучий.

Леся у відповідь на репліки Олексія записала жартівливу відеовідповідь. Вона постала в ролі провідниці, примірявши на себе інста-маску, і з іронією згадала про своїх високих зіркових подруг.

"Здравья бажаю! Провідниця Леся Іванівна Нікітюк, потяг номер 1340 Київ-Лисичанськ. Проходимо, постіль міняємо, чай розносимо! З дитинства змушена працювати на залізниці, бо зростом вище 1.80 і, відповідно, не красива. Але радує той факт, що я тут не одна. Зі мною мої подруги, колеги (від слова "колія"), зраджую їм Привіт! Маша Єфросиніна - 12 вагон, Катя Осадча - 16 вагон, Оля Полякова сьогодні не на зміні, привіт!"- "відрапортувала" в камеру Леся.

До відео вона залишила підпис, де з сарказмом дала відсіч Олексію Дурнєву і досить різко відповіла йому на нетактовні зауваження.

"Я думала, ми давним-давно живемо в толерантному суспільстві, якому не з руки ображати людей через вагу, зріст, колір шкіри! Але серед нас, на жаль, є людина, яка в своїх відео не називає моє ім'я, закриває моє обличчя... але зараз він перейшов всі межі.. Опущуся на секунду до твого рівня гумору і скажу так, щоб тобі було зрозуміло: ти зі своїм ростом бачив тільки пілотку провідниці!" - різко висловилася Леді Ле.

Лесю в коментарях підтримали не тільки підписники, а й солістка гуртуKAZKA Олександра Зарицька, яка різко виступає проти будь-яких проявів булінгу і лукізму (дискримінації за зовнішніми даними).