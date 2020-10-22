Організм скаже спасибі: Лілія Ребрик розповіла, чим замінити каву

Ведуча розповіла про цінний продук

Лілія Ребрик нещодавно поділилася позитивним постом, як відчути себе щасливою людиною навіть в найпохмуріший дощовий день. Серед пунктів, які порадила ведуча, є чашка кави по дорозі на роботу.

А от якщо хочеться подбати про своє здоров'я, то у Лілі є інший порада: ведуча розповіла, чим замінити каву! У своєму Instagram Ребрик показала власний перший урожай яблук і розповіла, які вони, яблука, корисні.

Лілія Ребрик зібрала перший врожай яблук (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"А чи знали ви, що, виявляється, одне яблуко здатне замінити чашку кави. Яблука чудово тонізують. А ще вони покращують роботу мозку, розвивають пам'ять! Тому їште на здоров'я, організм вам скаже лише спасибі за таку яблучну підтримку!", – написала Лілія.

В коментарях до посту фоловерів стали ділитися своїми улюбленими сортами яблук і дякувати Лілію за нагадування про те, що не варто надмірно захоплюватися кавою.

Нагадаємо, що нещодавно ведуча продемонструвала у своєму Instagram осінню колекцію одягу, створену у співпраці з українським брендом. Капсульна колекція "Дико люблю" вийшла чуттєвої і зухвалою.