Ось вам одна сітя, ось - друга: Полякова осоромилася на "Танцях з зірками" зі своїми "сітями"

Оля Полякова показала, що вміє сміятися над собою

Оля Полякова осоромилася під час прямого ефіру "Танців з зірками" 15 листопада. Артистка стала ведучою балкону під час чвертьфіналу і закликала глядачів підписуватися на свої "соціальні сіті", хоча правильно було б сказати "мережі".

Пізніше артистка викрутилася з незручної ситуації, обігравши ляп у своїх Instagram-stories.

Оля Полякова осоромилася на "Танцях з зірками" (відео: instagram.com/stories/polyakovamusic)

Пізніше артистка запустила ще декілька відео, на яких вправно викрутилася з ситуації. Полякова покрутила своїми принадами, показавши підписникам "свої сіті".

"Не забуваємо про мої соціальні сіті. Ось вам одна сітя, ось - друга... Ну ось і закінчився мій балкончик. Підписуйтесь на мої соціальні сіті", - сказала вона зі сміхом.

Полякова викрутилася після конфузу з "соціальними сітями" (відео: instagram.com/stories/polyakovamusic)

Нагадаємо, що в півфінал "Танців з зірками" вийшли три пари і битва в 2020 році стане жіночою: Санта Дімопулос і Макс Леонов, Надія Мейхер і Кирило Васюк, Юлія Саніна і Діма Жук. А ось Сергій Мельник і Аделіна Делі проект покинули.

Раніше ми писали, що Оля Полякова потрапила в гучний скандал з Філіпом Кіркоровим, після чого заявила, що хоче миру.

Також повідомлялося, що Григорій Чапкіс зізнався в коханні учасниці "Танців з зірками".