Осадча та Горбунов побували в унікальному місці на Київщині: якщо немає можливості їхати в Європу

Пара захопила мальовничими видами

Катя Осадча та Юрій Горбунов із задоволенням вивчають унікальні і мальовничі місця в околицях Києва. Пара активно подорожує і проводить вільний час цікаво і з користю. Так, навесні разом з сином Іваном вони встигли помилуватися красивими місцями Київщини та її природними ландшафтами, а восени вирішили продовжити прекрасну традицію. Поки на дворі стояли теплі деньки, Катя і Юрій відвідали унікальне місце Київської області і поділилися атмосферними фото в Instagram.

Пара побувала в околицях затопленої Спасо-Преображенської церкви в селі Гусинці біля Ржищева Київської області. Вони оцінили захоплюючі краєвиди Дніпра та чарівну природу біля унікального храму.

Катя і Юрій не втрималися від фото на тлі святині і показали гарні пейзажі. Ведуча для прогулянки з чоловіком вибрала зручний стильний аутфіт в найтрендовіших пастельних відтінках сезону: вовняне пальто-сорочку, комфортні спортивні штани і масивні білосніжні кросівки.

Катя Осадча та Юрій Горбунов залишилися в захваті від видів затоленого храму (фото: instagram.com/kosadcha)

"Якщо немає можливості подорожувати по Європі, подорожуємо по околицях. Давно збиралися з'їздити до затопленої церкви, ось, нарешті, з'явилася можливість",- поділилася Катя.

"Чудові туристичні місця Київщини! Варто побувати!" - порадив Юрій.

Катя Осадча та Юрій Горбунов показали унікальне мальовниче місце у Київській області (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Багато шанувальників пару встигли побувати в цьому мальовничому місці і залишилися в захваті, інші ж почали наперебій радити відвідати інші не менш яскраві і атмосферні куточки України.

Як красиво!

Ви класні

Спокій і краса

Нереальна краса!

Супер

Так, місця там чарівні

Як сильно мені подобається ваша пара!

Юрій, ві з Катериною дуже гарні разом

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов показали свої грибні трофеї.