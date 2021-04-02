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Осадча, Кухар, Яма, Саніна та інші повеселилися на дні народження MONATIK'а

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 11:24
Осадча, Кухар, Яма, Саніна та інші повеселилися на дні народження MONATIK'а MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Lite

1 квітня український музикант Дмитро Монатік (МОNАТІК) відзначає день народження - йому виповнилося 35 років. На честь ювілею зіркові друзі артиста на чолі з Катею Осадчою і програмою "Світське життя" влаштували йому веселу вечірку-сюрприз на свіжому повітрі.

Яскравими знімками з заходу гості поділилися на своїх сторінках у Instagram.

Серед гостей були Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, Влад Яма з дружиною, Катерина Кухар і Олександр Стоянов, Юлія Саніна з чоловіком, Ніна Матвієнко.

В заміському комплексі вони поставили стіл, влаштували гарну фотозону і затишне місце біля багаття. За задумом, іменинник приїхав туди на інтерв'ю, а там вже чекали всі зіркові гості.

Для MONATIK'а підготували особливе святкове частування - торт у формі фірмового капелюха.

Осадча, Кухар, Яма, Саніна та інші повеселилися на дні народження MONATIK'а

Монатік отримав оригінальний торт на день народження (фото: jetsetter.ua)

Всі чудово проводили час, танцювали і влаштовували веселі фотосесії. Результатами деякі гості поділилися в соцмережах.

Катя Осадча опублікувала спільні фото з героєм дня.

"Мріяти не шкідливо, все в житті можливо! @monatik_official з ювілеєм, у 35-все тільки починається", - написала ведуча.

Осадча, Кухар, Яма, Саніна та інші повеселилися на дні народження MONATIK'аОсадча, Кухар, Яма, Саніна та інші повеселилися на дні народження MONATIK'а

Катя Осадча допомогла влаштувати для Монатіка вечірку-сюрприз на день народження (фото: instagram.com/kosadcha)

Юлія Саніна і її чоловік Вал Бебко теж зробили миле фото з Дмитром і привітали його з днем народження.

"З Днем Народження, Монатік! Є люди, яких завжди раді бачити, з якими завжди є загальні теми, які залишилися теплими і людяними, яких слава не зіпсувала. Дім - ти любов. Захоплюємося і поважаємо тебе, твій талант, сім'ю і команду, далі - більше", - прокоментувала фронтвумен The Hardkiss.

Осадча, Кухар, Яма, Саніна та інші повеселилися на дні народження MONATIK'а

Юлія Саніна і Вал Бебко прийшли привітати Монатіка з днем народження (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Катерина Кухар влаштувала з друзями фотосет в балетних позах, а іменинник і зовсім зробив з нею ефектну підтримку.

"З Днем Народження, ритмоLOVE наших сердець! Кожен раз, коли ти проходиш повз, на обличчі з'являється посмішка! Твоя творчість наповнює нас вітаміном D! З тобою завжди — ВЕЧЕРиНОЧКА! Нехай тебе життя КРУЖЛЯЄ, поруч завжди будуть самі близькі, а удача, щастя і любов будуть вірними супутниками! Любимо СИЛЬНО!" - побажала одному прима-балерина.

Осадча, Кухар, Яма, Саніна та інші повеселилися на дні народження MONATIK'аОсадча, Кухар, Яма, Саніна та інші повеселилися на дні народження MONATIK'аОсадча, Кухар, Яма, Саніна та інші повеселилися на дні народження MONATIK'а

Катерина Кухар з чоловіком погуляли на 35-річчя Монатіка (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Влад Яма, який виконував роль діджея на цьому святі, також опублікував кілька фотографій і тепло звернувся до Монатіка.

"Дорогий @monatik_official, з Твоїм Святом! Ні для кого не секрет, наскільки Ти безмежно талановитий, наполегливий і музичний. Але для мене Ти - приклад Людини з великої літери! Приклад ставлення до своєї сім'ї і взагалі до оточуючих. Бажаю, щоб лікті і коліна стали в нагоді тільки в рингу! А в музиці нехай все буде легко і ритмічно!. Обіймаю!" - душевно написав зірка "Танців з зірками".

Осадча, Кухар, Яма, Саніна та інші повеселилися на дні народження MONATIK'аОсадча, Кухар, Яма, Саніна та інші повеселилися на дні народження MONATIK'аОсадча, Кухар, Яма, Саніна та інші повеселилися на дні народження MONATIK'а

Влад Яма показав яскраві фото з дня народження Дмитра Монатіка (фото: instagram.com/vladyama_official)

Ви також можете подивитися відео з вечірки Монатіка, які зіркові гості викладали у своїх Сториз.

Монатік весело відсвяткував 35-річчя з друзями (відео: Youtube.com/GlamWish)

Нагадаємо, MONATIK вперше показав обличчя синів на честь свого 35-річного ювілею. Артист засвітив малюків у саундтреку під назвою "вії безпеки" з документального автобіографічного фільму "Вічно танцююча людина".

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