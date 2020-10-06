Осінь в рожевому кольорі: Джамала підкорила стильним образом і ніжністю з чоловіком

Співачка приміряла красивий і зручний наряд оверсайз
Успішна співачка і мама двох дітей Джамала дуже швидко після народження другого сина повернулася у форму і знову взялася за роботу. Однак про відпочинок зірка теж не забуває. З приходом осені вона побувала на прогулянці в одному з парків, де продемонструвала стильний образ, а також зворушила ніжністю з чоловіком, який склав їй компанію.
Свій лук артистка детально показала в Instagram. Джамала вибрала зручний і при цьому ефектний наряд в стилі оверсайз - білу сорочку, а також лляний брючний костюм рожевого кольору, які доповнила білими кросівками.
Волосся виконавиця виклала в легкі локони, а також зробила макіяж в тон наряду з ефектними чорними стрілками на очах.
Вона весело позувала на доріжках парках, а на одному з фото навіть підстрибнула.
"Осінь в рожевому кольорі", - підписала фото Джамала.
Пізніше зірка також поділилася цілою підбіркою милих селфи з чоловіком Бекіром.
"А ваші кохані люблять робити селфі з вами?" - поцікавилася співачка.
Джамала сходила на прогулянку в парк з чоловіком в красивому оверсайз образі рожевого кольору (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальникам сподобався образ Джамали і вони залишили багато теплих відгуків в коментарях.
Нагадаємо, раніше Джамала розповіла, чому їй довелося жити у друзів перший тиждень після народження другого синочка.