RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Осінь в рожевому кольорі: Джамала підкорила стильним образом і ніжністю з чоловіком

Автор: Марина Настевич

Співачка приміряла красивий і зручний наряд оверсайз

Успішна співачка і мама двох дітей Джамала дуже швидко після народження другого сина повернулася у форму і знову взялася за роботу. Однак про відпочинок зірка теж не забуває. З приходом осені вона побувала на прогулянці в одному з парків, де продемонструвала стильний образ, а також зворушила ніжністю з чоловіком, який склав їй компанію.

Свій лук артистка детально показала в Instagram. Джамала вибрала зручний і при цьому ефектний наряд в стилі оверсайз - білу сорочку, а також лляний брючний костюм рожевого кольору, які доповнила білими кросівками.

Волосся виконавиця виклала в легкі локони, а також зробила макіяж в тон наряду з ефектними чорними стрілками на очах.

Вона весело позувала на доріжках парках, а на одному з фото навіть підстрибнула.

"Осінь в рожевому кольорі", - підписала фото Джамала.

Популярні новини

Пізніше зірка також поділилася цілою підбіркою милих селфи з чоловіком Бекіром.

"А ваші кохані люблять робити селфі з вами?" - поцікавилася співачка.

Джамала сходила на прогулянку в парк з чоловіком в красивому оверсайз образі рожевого кольору (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальникам сподобався образ Джамали і вони залишили багато теплих відгуків в коментарях.

  • Джамалочка ти - Світло, спасибі тобі за день
  • Який гарний і ніжний образ. Вам йде
  • Нереально красива! звідки такий чудовий костюм?
  • Красивооо, ніби весна :)
  • Дуууже красивий look і Ви теж
  • Костюмчик-бомба
  • Ваууу! Яка ніжна
  • Дуже гарно! Гарного настрою!
  • Суперська!
  • найкрасивіша на світі
  • колір Дуже красивий, вам дуже личить

Нагадаємо, раніше Джамала розповіла, чому їй довелося жити у друзів перший тиждень після народження другого синочка.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Джамалаобраз