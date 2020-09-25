Ображали і лаялися: топ-5 затятих конфліктів суддів і учасників Танців з зірками

Ми зібрали найгучніші сварки за час шоу "Танці з зірками" (колаж РБК-Україна)

Хто з суддів і учасників проекту "Танці з зірками" голосно сварився і скандалив, читайте в нашій статті

Учасники "Танців з зірками" не завжди можуть стримати емоції і спокійно вислухати суддівську критику, так і члени журі часом здатні міцно зачепити новоспечених танцюристів за живе, і тоді словесної перепалки і відкритих конфліктів не уникнути.

Lite обрав найгучніші скандали суддів і учасників, які змогли спостерігати не тільки українські, але й зарубіжні шанувальники популярного у світі танцювального ТВ-проекту.

Леся Нікітюк і Влад Яма

Влад і Леся продовжують згадувати про свої конфлікти на шоу навіть після його закінчення (фото: instagram.com/vladyama_official)

Народна любов до Леді Ле допомогла їй дійти до фіналу "Танців з зірками 2018", але суворий суддя Влад Яма з ефіру в ефір критикував гостру на язик ведучу, яка за словом в кишеню не лізла.

Одного разу хореограф, коментуючи складну підтримку Лесі і її партнера Максима Єжова, ненароком пригадав, що забув купити "драбину на дачу". Тоді Леді Ле з гумором відреагувала на зауваження судді і попросила "драбину навчити танцювати".

Після чергового виступу Лесі на паркеті, Влад зробив їй вельми недвозначне зауваження і тут же зустрів відсіч. "Ось стоїш класно, коли починаєш танцювати - не бий мене, мамо, мокрими трусами, потрібно закривати стопи, коліна закривати, ноги закривати..." - уточнив суддя. Перебивши його, Леся жорстко відповіла: "Рот потрібно закривати". Пізніше Леді Ле уточнила, що Влад постійно робить їй некоректні зауваження і прискіпується.

Крім того, Леся спільно з Сергієм Бабкіним записала жартівливу пісню, присвячену хореографу. "Ти думаєш на дні ти, але він потопить знову", - йдеться в одній з рядків.

Навіть після закінчення проекту Влад і Леся продовжували жартувати один про одного з посиланнями на свій конфлікт.

Влад Яма і Дмитро Комаров

Дмитро Комаров брав участь у "Танцях з зірками" разом з майбутньою дружиною Олександрою Кучеренко (фото: Facebook/ Танці з зірками)

Ще один народний улюбленець Дмитро Комаров хоч не відрізнявся видатними танцювальними здібностями, зате отримав колосальну підтримку від глядачів під час "Танців з зірками 2017". Але Влад Яма оцінював виключно техніку виконання номерів, тому після одного з виступів ведучому міцно дісталося від суворого судді.

У четвертому прямому ефірі між Владом і Дмитром виникла суперечка. Коментуючи номер зіркової пари Сергія та Сніжани Бабкіних, Яма зазначив, що дерево, яке служило в якості декорації на сцені, нагадувало йому Комарова. Ведучий не змовчав. Він відбувся саркастичною ремаркою і, згадуючи сліпого танцюриста з фільму "Запах жінки", заявив, що в кріслі знаходиться сліпий суддя.

"Як суддя може собі таке дозволяти?! Це вже перехід на особисті образи. А я не звик, коли з мене роблять хлопчика для биття", - обурився тоді ведучий програми "Світ навиворіт" в інтерв'ю виданню КП в Україні.

Влад Яма вважає конфлікт з Дмитром Комаровим одним з найнеприємніших епізодів на "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад зізнався, що цей епізод став одному з найгірших за всю історію його суддівства на проекті. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Факти.

"Мені шкода, що Діма образився і різко прореагував. В даному випадку треба було слухати професіоналів і робити висновки.... Напевно, конфлікт з Комаровим був для мене самим некомфортним моментом за час проекту. Досі пам'ятаю, як мене різонули слова "за столом сидять сліпі судді". Це було неприємно", - зазначив Влад.

Катерина Кухар і Наталя Могилевська

Наталя Могилевська перемогла на "Танцях з зірками" з третього разу (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Конфлікт Катерини Кухар та Наталії Могилевської стався під час одного з ефірів "Танців з зірками 2017", присвяченому цирку та цирковому мистецтву. Після жартівливого номери співачки і її партнера Ігоря Кузьменка, прима-балерина назвала артистку "свинкою Пеппою". Це дуже зачепило співачку.

Вона дорікнула суддю у некоректному ставленні. "Я прошу суддів не про високі оцінки, а про коректне суддівство всіх учасників. Ви можете собі уявити, щоб Литвинов сказав: "Комаров, Ви – дерево!"?... Я прошу лише про гідність і повагу!" - зазначила тоді Наталя.

Втім, на вечірці з нагоди закінчення проекту, в якому Наталя здобула перемогу, вона помирилася з Катериною. Більше того, співачка подякувала судді за підтримку під час останніх ефірів.

Катерина Кухар і Ольга Фреймут

Ольга Фреймут разом з Іллею Падзиной танцювала навіть з діагнозом "коронавірус" (фото: instagram.com/freimutolia)

Поява Ольги Фреймут після перенесеного коронавіруса в третьому ефірі "Танців з зірками 2020" ознаменувався скандалом. Ведуча дала жорстку відсіч Катерині Кухар, яка нещадно розкритикувала її.

На зауваження прими-балерини Ольга порадила їй піти в храм і покаятися. Кухар знайшлася з відповіддю відразу і запропонувала сходити до церкви разом, а потім вирушити до її знайомого психолога.

Максим Чмерковський і Лен Гудман

Максим Чмерковський посварився з суддею проекту "Танці з зірками" після критики румби (фото: instagram.com/maksimc)

Американський танцюрист і хореограф, одесит і перший український "Холостяк" Максим Чмерковський вступив у словесну перепалку з поважним суддею проекту Леном Гудманов на "Танцях з зірками 2011" після того, як той розкритикував в пух і прах його румбу з футболісткою Хоуп Соло, пише Tvguide.

Він назвав танець пари "найгіршим виступом за всі сезони" і зазначив, що половина відповідальності за провал лежить на Максимові. Гудман уточнив, що він у танцях вже більше 50 років, тому дивиться на речі об'єктивно.

Чмерковський не зміг мовчати. "Може, вже час йти?" - уїдливо зауважив Максим. Колега Гудмана, суддя Керрі Енн Інаба осікла танцюриста: "Припини поводитися нешанобливо як зараз", - звернулася вона до Максима.

А поки "Танці з зірками 2020" набирають обертів, залишається тільки чекати і гадати, які сюрпризи принесуть нові прямі ефіри проекту.