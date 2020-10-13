ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сліпуча! 54-річна Сумська розбурхала мережу розкішним бюстом в мереживній білизні

Новость на русском → Вівторок 13 жовтня 2020 14:45
Сліпуча! 54-річна Сумська розбурхала мережу розкішним бюстом в мереживній білизні Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Lite

Актриса поділилася пікантним фото

Ольга Сумська захоплює своєю нев'янучою красою, моложавим зовнішнім виглядом і відчуттям смаку. Вона обожнює вбиратися в національні костюми, а також надягати жіночні вбрання, що підкреслюють бездоганну фігуру 54-річної актриси. Якось головна Роксолана країни зізналася, що не робила пластику і боїться хірургічних втручань, а одного разу спробувавши уколи краси, залишилася не в захваті. При цьому актриса ретельно стежить за собою і продовжує захоплювати шанувальників своєю ефектною зовнішністю. Так, на новому кадрі в Instagram вона постала в досить пікантному образі.

Знаменитість опублікувала селфі з салону авто. На ньому арктриса з'явилася в чорному атласному піджаку і похвалилася пишним бюстом, а також засвітила мереживний бюстгальтер. Окремо варто сказати про розкішне масивне намисто у неї на шиї.

"Вечоріло..." - підписала розбурхуюий уяву кадр актриса.

Сліпуча! 54-річна Сумська розбурхала мережу розкішним бюстом в мереживній білизні

Ольга Сумська вражає своєю нев'янучою зовнішністю (фото: instagram.com/olgasumska)

Компліменти для артистки залишили не тільки її прихильники, але й зірки. Так, українська супермодель Аліна Байкова не втрималася і написала: "Красуня". З нею була солідарна Ольга Горбачова: "Дукати! Яка ти!"

  • Яка ви нескінченно красива!
  • Богиня, нша улюблена Олічка
  • Сліпуча красуня
  • Розкішна жінка
  • Ви ідеал і приклад для всіх жінок
  • Ольга, Ви як Клеопатра
  • Неперевершена
  • Просто королева
  • Неймовірно шикарне кольє, а жінка ще більш шикарна
  • Завжди молода і красива

Нагадаємо, що раніше зробила щире зізнання про онука – синочка її старшої дочки Тоні Паперною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Ольга Сумська
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Тіхановська оголосила Лукашенку ультиматум
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Тіхановська оголосила Лукашенку ультиматум