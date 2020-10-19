Особливі риси: Джамала зворушила сімейним щастям і зробила зізнання про синочка

Джамала чотири місяці тому стала мамою вдруге – вона народила сина Селім-Гірая. Але співачка не збирається зменшувати обороти – вони активно займається творчою діяльностю і успішно поєднує догляд за малюком. Джамала публікує зворушливі сімейні кадри, але поки не показує обличчя хлопчика, зате охоче розповідає про нього.

На сторінці артистки в Instagram з'явилася чергова серія душевних домашніх фото, на яких вона позує в компанії чоловіка Бекіра Сулейманова та двох синів – Емір-Рахмана і його молодшого братика. Зірка притискає до себе Селім-Гірая і мрійливо дивиться вдалину, насолоджуючись моментами безхмарного сімейного щастя.

"Рівно 4 місяці, як наше життя зовсім не схоже на те, що було до тебе. І навіть до появи твого брата! Рівно 4 місяці ми дивимося на тебе обожнюючим поглядом! Ну як так роблять в небесній канцелярії. І як схожий на нас і на Емирку, але зовсім інша людина. І вже помічаємо особливі риси характеру, індивідуальність ... І все це в 4 місяці. Люблю", - залишила трепетні рядки під сімейним фотосетом з маленьким іменинником його знаменита мама.

Джамала влаштувала ніжний фотосет вдома з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Солоденькі малюки", - залишила коментар Ілона Гвоздьова, яка нещодавно сама вдруге стала мамою сина Домініка. Шанувальники співачки також написали теплі слова для щасливої родини.

Як же швидко! Тільки нещодавно чекали його. Вітаємо

Ви неймовірні!

Небесна канцелярія явно любить вас

Друге фото дуже ніжне. Здоров'я вам та вашим малюкам!

Чудова сім'я! Хочу побажати Вам зважитися і народити через деякий час дочку. Нехай збудеться

Які ви прекрасні

Такі красиві!

Щастя

Так зворушливо

Нехай буде завжди міцно-здоровим, красивим і таким же талановитим, як Мама

Нагадаємо, що раніше Джамала розкрила секрети сімейного щастя і гармонії.