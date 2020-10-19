Особливі риси: Джамала зворушила сімейним щастям і зробила зізнання про синочка

Співачка розповіла про молодшого синочка
Джамала чотири місяці тому стала мамою вдруге – вона народила сина Селім-Гірая. Але співачка не збирається зменшувати обороти – вони активно займається творчою діяльностю і успішно поєднує догляд за малюком. Джамала публікує зворушливі сімейні кадри, але поки не показує обличчя хлопчика, зате охоче розповідає про нього.
На сторінці артистки в Instagram з'явилася чергова серія душевних домашніх фото, на яких вона позує в компанії чоловіка Бекіра Сулейманова та двох синів – Емір-Рахмана і його молодшого братика. Зірка притискає до себе Селім-Гірая і мрійливо дивиться вдалину, насолоджуючись моментами безхмарного сімейного щастя.
"Рівно 4 місяці, як наше життя зовсім не схоже на те, що було до тебе. І навіть до появи твого брата! Рівно 4 місяці ми дивимося на тебе обожнюючим поглядом! Ну як так роблять в небесній канцелярії. І як схожий на нас і на Емирку, але зовсім інша людина. І вже помічаємо особливі риси характеру, індивідуальність ... І все це в 4 місяці. Люблю", - залишила трепетні рядки під сімейним фотосетом з маленьким іменинником його знаменита мама.
Джамала влаштувала ніжний фотосет вдома з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Солоденькі малюки", - залишила коментар Ілона Гвоздьова, яка нещодавно сама вдруге стала мамою сина Домініка. Шанувальники співачки також написали теплі слова для щасливої родини.
Нагадаємо, що раніше Джамала розкрила секрети сімейного щастя і гармонії.