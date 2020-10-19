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Особливі риси: Джамала зворушила сімейним щастям і зробила зізнання про синочка

Автор: Ольвія Агаркова

Співачка розповіла про молодшого синочка

Джамала чотири місяці тому стала мамою вдруге – вона народила сина Селім-Гірая. Але співачка не збирається зменшувати обороти – вони активно займається творчою діяльностю і успішно поєднує догляд за малюком. Джамала публікує зворушливі сімейні кадри, але поки не показує обличчя хлопчика, зате охоче розповідає про нього.

На сторінці артистки в Instagram з'явилася чергова серія душевних домашніх фото, на яких вона позує в компанії чоловіка Бекіра Сулейманова та двох синів – Емір-Рахмана і його молодшого братика. Зірка притискає до себе Селім-Гірая і мрійливо дивиться вдалину, насолоджуючись моментами безхмарного сімейного щастя.

"Рівно 4 місяці, як наше життя зовсім не схоже на те, що було до тебе. І навіть до появи твого брата! Рівно 4 місяці ми дивимося на тебе обожнюючим поглядом! Ну як так роблять в небесній канцелярії. І як схожий на нас і на Емирку, але зовсім інша людина. І вже помічаємо особливі риси характеру, індивідуальність ... І все це в 4 місяці. Люблю", - залишила трепетні рядки під сімейним фотосетом з маленьким іменинником його знаменита мама.

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Джамала влаштувала ніжний фотосет вдома з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Солоденькі малюки", - залишила коментар Ілона Гвоздьова, яка нещодавно сама вдруге стала мамою сина Домініка. Шанувальники співачки також написали теплі слова для щасливої родини.

  • Як же швидко! Тільки нещодавно чекали його. Вітаємо
  • Ви неймовірні!
  • Небесна канцелярія явно любить вас
  • Друге фото дуже ніжне. Здоров'я вам та вашим малюкам!
  • Чудова сім'я! Хочу побажати Вам зважитися і народити через деякий час дочку. Нехай збудеться
  • Які ви прекрасні
  • Такі красиві!
  • Щастя
  • Так зворушливо
  • Нехай буде завжди міцно-здоровим, красивим і таким же талановитим, як Мама

Нагадаємо, що раніше Джамала розкрила секрети сімейного щастя і гармонії.

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