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Залишилися без фаланги пальця: переможець "Холостячки" різко висловився після шоу

Автор: Світлана Мащенко

Переможець реаліті-шоу "Холостячка" Олександр Еллерт, який отримав серце красуні Ксенії Мішиної, різко висловився після фіналу шоу.

Гуморист у своєму Instagram відповів на негатив і хейт, який потоками прорвало після того, як Ксенія оголосила про свій вибір. Хлопець супроводжував текст-відповідь відео, на якому він показує багатозначний жест "facepalm".

"Після фіналу "Холостячки" в Україні залишилася без фаланги великого пальця величезна кількість людей... Стерли, пишучи істеричні промови. Ви взагалі в курсі, що злим людям Дід Мороз не тільки не приносить подарунки, але і забирає у них плазми", - обурюється Еллерт.

Хлопець саркастично звернувся до "матусь, які пишуть з декрету". Олександр попередив, що цю "хмара злості" може ненароком вдихнути їх дитина і вирости нехорошою людиною.⠀

"Для тих, кого ще штормить від недосказаності welcome в коментарі... Ми з моїми намистинками вас чекаємо... Так почнеться бій добра і блювоти..." - резюмував Еллерт, натякнувши, що негатив його особливо не хвилює.

Олександр Еллерт висловився після фіналу "Холостячки" (відео: instagram.com/ellert_a)

Нагадаємо, що в фіналі першого реаліті-шоу в Україні такого формату, коли жінка вибирає серед чоловіків, переміг гуморист і ведучий Олександр Еллерт. Молодий чоловік зміг завоювати серце красуні-актриси Ксенії Мішиної.

Після фіналу шоу відомий український астролог висловилася про перспективи союзу "Холостячки" та її обранця.

Раніше ми писали також, що Лесю Никитюк почали кликати на другий сезон "Холостячки".

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Новини України Холостячка