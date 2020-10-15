ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Остапчук розплакався перед весіллям з Горняк: не хочу думати

Новость на русском → Четвер 15 жовтня 2020 17:10
Остапчук розплакався перед весіллям з Горняк: не хочу думати Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Lite

Володимир Остапчук зробив відверте зізнання перед весіллям з Христиною Горняк

Володимир Остапчук і Христина Горняк святкують весілля 15 жовтня у одному з комплексів на березі Дніпра.

Перед таким відповідальним днем ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" та стендапер (нещодавно Володимир провів свій перший "Незручний" stand up) зробив відверту заяву. Стосується вона, звісно ж, його нареченої.

Так, напередодні свята Володимир, який і сам провів багато весільних церемоній, зустрівся з ведучою свого власного весілля. І виявилося, що ця розмова довела його до сліз.

"Вона попросила розповісти про себе. Чесно, я плакав. Знову переживаєш ці моменти...Я зараз не хочу думати про те, що буде на весіллі", - поділився Остапчук в ефірі "Зіркового шляху".

Остапчук розплакався перед весіллям з Горняк: не хочу думати

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

Звісно, жартів про колишню дружину шоумена не буде, а от його Христині дістанеться.

"Володимир сказав, що буде дуже багато жартів про мене. Коли ми їхали, він говорить: "Ой, зая, я перечитав всі жарти...Сподіваюся, що весілля відбудеться", - зізналася Горняк.

Нагадаємо, Володимир Остапчук напередодні весілля висловився про дітей і стосунки з екс-дружиною.

Раніше нумеролог розкрила майбутнє шлюбу Остапчука та його коханої.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Володимир Остапчук
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У Зеленського назвали п'ять можливих питань всеукраїнського опитування
Владислав Красінськийзаступник головного редактора У Зеленського назвали п'ять можливих питань всеукраїнського опитування