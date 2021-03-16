Віддавав все, що було: відомий продюсер розкрив деталі бурхливого роману з Могилевською

Кохання між молодими і талановитими людьми спалахнуло з першого погляду. Він допоміг аритстці знайти свій репертуар і стиль, підказав, що краще співати для людей. Так народився хіт Могилевської "Девчонка с волосами цвета лилий".

Пара буквально горіла спільною роботою і будувала грандіозні плани на майбутнє. Вони з'їхалися і стали жити разом. Батьки Олександра прийняли і полюбили його обраницю. У мами продюсера досі висить фото артистки.

Сам Ягольник був палко закоханий у Наталю, нескінченно зізнавався їй у почуттях і здійснював вчинки заради коханої.

Наталя співала пісні Олександра, які ставали хітами (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я віддавав все, ось все, що у мене було. Якщо б треба було віддати життя, я б віддав життя, не замислюючись, настільки я любив. У нас було все, що можна згадувати зі словом "Вау", - поділився він.

Наталія виконувала пісні коханого, які ставали хітами, він в своє задоволення займався улюбленою справою – журналістикою, а незабаром став ведучим на каналі "1+1". До кожного з них прийшла заслужена слава, а з нею і фінансові можливості.

"Коли пісня "Ла-ла-ла" зазвучала просто з кожної звукової точки, яка була тільки в Києві. Ось тоді прийшла слава і великі гроші... Рівень доходів, щоб просто порівняти, ну це був річний бюджет клубу "Динамо" на той момент", - зазначив Ягольник.

Олександр так і не зміг забути Наталю

Олександр остаточно переконався, що Наталя – та сама і вирішив зробити їй пропозицію, купив обручку. Романтичний момент затьмарила розмова про фінанси.

"Коли Наталя сказала: "Ти ж мене любив, і пісні писав, тому що ти мене любив". Я сказав: "Так". "Ну, а що ж ти питаєш про гроші?!". Я пішов від неї і викинув цю каблучку по дорозі додому в озеро. Я зрозумів, що, напевно, я ніколи не знав цієї людини", - згадує продюсер.

Роман закінчився також блискавично, як і почався. Але забути кохану Олександр так і не зміг – він дбайливо зберігає спогади про неї в серці і навіть готовий до творчого тандему.

"У мене є для Наташі спеціально написаний альбом. Але, на жаль, Наташа по-іншому бачить світ. І поки що творчого контакту у нас немає", - поскаржився продюсер.