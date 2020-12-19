Відкрився новий світ: фіналіст "Холостячки" прокоментував свою поразку

"Холостячка" Ксенія Мішина у фіналі вибирала між двома чоловіками - 32-річним бізнесменом Олексієм Тригубенко та 34-річним гумористом Олександром Эллертом. Вибір актриси впав на Олександра.

Олексій хоч і програв в цій боротьбі, але залишився задоволений шоу. На своїй сторінці в Instagram він подякував телеглядачам і своїм шанувальників за те, що вірили в його історію з Мішиною.

"Дорогі мої! Так. Це фінал! Вдячний за вашу підтримку, за віру в мене і нашу з Ксенією Мішиною спільну історію! Спасибі проєкту "Холостячка" за те, що трапилося зі мною у 2020! За цей час я навчився приймати себе, розкриватися життю, в якому є почуття і яскраві емоції! Для мене відкрився новий світ, в якому я став щасливішим!" - зазначив Тригубенко.

Він також висловив велику подяку всій команді проєкту та побажав усім любити і бути коханими.

Олексій Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Користувачі мережі також підтримали Олексія.

Знайдеш собі краще, вона тебе не варта!!!

Я засмучена! Дуже шкода, що ти не виграв, але все твоє світле майбутнє попереду, бажаю тобі знайти гідну тобі дівчину;

Олексію, дякую тобі за ті емоції, які ти подарував усім глядачам. Щастя тобі!

Ти дуже крутий, не закривай своє серце. Вболівала за тебе з самого початку і по цей день!

Ви дуже щира людина. Я знаю, що ваша любов буде з вами. Тільки не сумуйте і не замикайтеся в собі. Адже у світі багато прекрасних дівчат. Не позбавляйте, будь ласка, одну з щасливиць такого прекрасного чоловіка, як ви!!!

Олексій, у вас закохалася велика жіноча частина країни! Ви чудовий!!!

Нагадаємо, Ксенія Мішина зробила щире визнання про переможця "Холостячки".

Раніше Мішина зізналася, якою вона була до акторської кар'єри.