Я з відкритим ротом: Джамала поділилася емоціями перед першим ефіром "Танців з зірками"

Вже цієї неділі, 5 вересня, відбудеться перший прямий ефір популярного проекту "Танці з зірками 2021". Співачка Джамала, яка вперше вийде на паркет шоу, поділилася своїми емоціями і враженнями від підготовки до прем'єри.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала серію фото в яскравому вбранні - ймовірно, своєму костюмі для виступу, і порівняла участь в шоу з першим курсом університету.

Джамала відображена в чорній сукні асиметричного крою з яскравим геометричним принтом. Волосся артистки розпущене, а на обличчі - яскравий макіяж з акцентом на очі.

За словами зірки, вона відчуває себе юною студенткою і намагається все запам'ятати.

"Ви всі питаєте: "Ну як там, ну як на танцях?" Таке відчуття, перший курс, я повністю змінила професію. Біля мене постійно рухається величезна команда професіоналів, дають завдання. А я просто з відкритим ротом намагаюсь все запам‘ятати та нічого не пропустити. От так я себе відчуваю", - написала співачка.

За словами виконавиці, поки їй подобається це студентське хвилювання.

"Танці з зірками" дають забуте відчуття - ти новий, все заново. В цьому і кайф, і хвилювання, і відповідальність, і відпочинок. Я звикла до сцени. А тут - ніби то все так само, але ні", - додала Джамала.

Джамала розкрила деякі подробиці "Танців з зірками" перед першим ефіром (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка також заінтригувала, що її партнер – "справжня зірка бального танцю". Шанувальники тут же запідозрили, що вона буде виступати в парі з Дмитром Дікусаром.