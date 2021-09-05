Я з відкритим ротом: Джамала поділилася емоціями перед першим ефіром "Танців з зірками"
Вже цієї неділі, 5 вересня, відбудеться перший прямий ефір популярного проекту "Танці з зірками 2021". Співачка Джамала, яка вперше вийде на паркет шоу, поділилася своїми емоціями і враженнями від підготовки до прем'єри.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала серію фото в яскравому вбранні - ймовірно, своєму костюмі для виступу, і порівняла участь в шоу з першим курсом університету.
Джамала відображена в чорній сукні асиметричного крою з яскравим геометричним принтом. Волосся артистки розпущене, а на обличчі - яскравий макіяж з акцентом на очі.
За словами зірки, вона відчуває себе юною студенткою і намагається все запам'ятати.
"Ви всі питаєте: "Ну як там, ну як на танцях?" Таке відчуття, перший курс, я повністю змінила професію. Біля мене постійно рухається величезна команда професіоналів, дають завдання. А я просто з відкритим ротом намагаюсь все запам‘ятати та нічого не пропустити. От так я себе відчуваю", - написала співачка.
За словами виконавиці, поки їй подобається це студентське хвилювання.
"Танці з зірками" дають забуте відчуття - ти новий, все заново. В цьому і кайф, і хвилювання, і відповідальність, і відпочинок. Я звикла до сцени. А тут - ніби то все так само, але ні", - додала Джамала.
Джамала розкрила деякі подробиці "Танців з зірками" перед першим ефіром (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Артистка також заінтригувала, що її партнер – "справжня зірка бального танцю". Шанувальники тут же запідозрили, що вона буде виступати в парі з Дмитром Дікусаром.
- Супер. Будемо за Вас тримати кулачки
- Космічна
- Буду за Вас вболівати
- У цьому образі схожа на Шер, така енергія просто супер
- Я теж подумала про Дікусара
- Здається, партнер Джамали - Дмитро Дікусар
- У сторіс було видно партнера тільки зі спини, але в ньому можна було дізнатися Дмитра
- Який чудовий образ! Аплодую дизайнеру одягу і візажисту! Джа - красуня!
Нагадаємо, раніше стало відомо, що суддею в новому сезоні "Танців з зірками" стане чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський. Це україно-американський хореограф, переможець Dancing With The Stars.