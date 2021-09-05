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Я з відкритим ротом: Джамала поділилася емоціями перед першим ефіром "Танців з зірками"

Автор: Марина Настевич

Вже цієї неділі, 5 вересня, відбудеться перший прямий ефір популярного проекту "Танці з зірками 2021". Співачка Джамала, яка вперше вийде на паркет шоу, поділилася своїми емоціями і враженнями від підготовки до прем'єри.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала серію фото в яскравому вбранні - ймовірно, своєму костюмі для виступу, і порівняла участь в шоу з першим курсом університету.

Джамала відображена в чорній сукні асиметричного крою з яскравим геометричним принтом. Волосся артистки розпущене, а на обличчі - яскравий макіяж з акцентом на очі.

За словами зірки, вона відчуває себе юною студенткою і намагається все запам'ятати.

"Ви всі питаєте: "Ну як там, ну як на танцях?" Таке відчуття, перший курс, я повністю змінила професію. Біля мене постійно рухається величезна команда професіоналів, дають завдання. А я просто з відкритим ротом намагаюсь все запам‘ятати та нічого не пропустити. От так я себе відчуваю", - написала співачка.

За словами виконавиці, поки їй подобається це студентське хвилювання.

"Танці з зірками" дають забуте відчуття - ти новий, все заново. В цьому і кайф, і хвилювання, і відповідальність, і відпочинок. Я звикла до сцени. А тут - ніби то все так само, але ні", - додала Джамала.

Джамала розкрила деякі подробиці "Танців з зірками" перед першим ефіром (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка також заінтригувала, що її партнер – "справжня зірка бального танцю". Шанувальники тут же запідозрили, що вона буде виступати в парі з Дмитром Дікусаром.

  • Супер. Будемо за Вас тримати кулачки
  • Космічна
  • Буду за Вас вболівати
  • У цьому образі схожа на Шер, така енергія просто супер
  • Я теж подумала про Дікусара
  • Здається, партнер Джамали - Дмитро Дікусар
  • У сторіс було видно партнера тільки зі спини, але в ньому можна було дізнатися Дмитра
  • Який чудовий образ! Аплодую дизайнеру одягу і візажисту! Джа - красуня!

Нагадаємо, раніше стало відомо, що суддею в новому сезоні "Танців з зірками" стане чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський. Це україно-американський хореограф, переможець Dancing With The Stars.

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ДжамалаТанцы со звездами