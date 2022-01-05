Відкриваю чакри: Леся Нікітюк показала, як відновлюється після Нового року

Так, Леді Ле лежить на медичному столі під спеціальним маятником, який щось робить з її обличчям. При цьому можна помітити, що вона оголена, проте красуня прикрилася картатою ковдрою. Ведуча склала руки на грудях і розслаблено закрила очі.

"4 січня... відкриваємо чакри, дівчатка", - написала Нікітюк під фото.

Під кінець Леся в халаті і з рушником на голові показала, як виглядає після всіх необхідних косметологічних процедур. За словами зірки - вона бадьора "як мамина черешня".

Леся Нікітюк розслабляється в СПА після новорічних застіль (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі оцінили зусилля ведучої і залишили жартівливі коментарі.