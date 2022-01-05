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Відкриваю чакри: Леся Нікітюк показала, як відновлюється після Нового року

Автор: Марина Настевич

Леся Нікітюк явно відмінно відсвяткувала Новий рік і тепер намагається прийти у форму і трохи відновитися. Для цього телеведуча вирушила на незвичайну процедуру в СПА-комплекс на курорті Трускавець.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася знімком, на якому відображена в процесі догляду за обличчям і волоссям.

Так, Леді Ле лежить на медичному столі під спеціальним маятником, який щось робить з її обличчям. При цьому можна помітити, що вона оголена, проте красуня прикрилася картатою ковдрою. Ведуча склала руки на грудях і розслаблено закрила очі.

"4 січня... відкриваємо чакри, дівчатка", - написала Нікітюк під фото.

Під кінець Леся в халаті і з рушником на голові показала, як виглядає після всіх необхідних косметологічних процедур. За словами зірки - вона бадьора "як мамина черешня".

Леся Нікітюк розслабляється в СПА після новорічних застіль (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі оцінили зусилля ведучої і залишили жартівливі коментарі.

  • Відкриваємо чакри, закриваємо рот
  • Краса. Мені б так чакри відкрити
  • Після НГ все закрилося, тепер би ще Різдво пережити
  • Красуня
  • Здалося, що Леся лежить на фаті. Ржу
  • Каайф
  • Всі втратили Лесю, Лисеня пішла в медитацію
  • Нарешті нормальне фото

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк вразила відвертим напівпрозорим нарядом на Новий Рік.

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Леся Нікітюк