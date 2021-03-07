У відмінній формі: Кім Кардашьян у відвертому бікіні підірвала мережу
Кім Кардашьян продемонструвала, що незважаючи на важкий період, вона залишається позитивною і життєрадісною. А ще - стрункою і доглянутою.
40-річна бізнесвумен опублікувала кілька нових фото, на яких з'явилася у відвертому бікіні.
Кім позує на тлі пальм, підставивши помітно більш струнке тіло сонцю. Пляжний образ знаменитості доповнили золоті ланцюжки, а також сонцезахисні окуляри. Макіяж вона зробила в тон своєму купальнику - у шоколадних кольорах. Волосся, яке зараз Кім знову фарбує в свій рідний відтінок, вона розпустила.
Кім і Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)
На другому фото вона постала зі своєю старшою дочкою Норт, яка вже помітно підросла. Дівчинка одягла на пляж короткі шорти. Вона задумливо поклала голову на плече Кім, а та в свою чергу, посилає в камеру повітряний поцілунок. Виглядають вони неймовірно мило.
"Ви найкращі", "Вау, яка фігура", "Ти красунька", "Так мило!", "Гей, красиві леді", - тут же посипалися захоплення на маму і її вже майже дорослу дочку.
Нагадаємо, не так давно в мережу потрапили фото без обробки Кім Кардашьян, які "злив" її стиліст.