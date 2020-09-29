З очікуванням і любов'ю: Тіна Кароль розсекретила свого ідеального чоловіка

Тіна Кароль овдовіла в 2013 році, що стало для неї величезною трагедією, адже її палко коханий чоловік і продюсер Євген Огір помер від раку шлунка, а артистка довгий час була невтішною. Остаточно не впасти у затяжну депресію їй допомогла творчість і син Веніамін. Досі всі свої перемоги і досягнення вона присвячує чоловікові і дбайливо зберігає в пам'яті щасливі моменти поруч з ним. Останнім часом співачка зізнається, що її серце почало потроху відтавати і вона замислюється про особисте щастя. А також описала, якого чоловіка хоче бачити поряд з собою.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" в рубриці "Кава з перцем" на каналі "Україна". Вона описала, якими якостями повинен володіти чоловік, який претендує на її серце.

Тіна Кароль описала свій ідеал чоловіка (фото: instagram.com/tina_karol)

"Він повинен бути благородним. Просто бути чоловіком. Насправді, нічого не потрібно робити. Коли ти намагаєшся чогось сильно домогтися, знаєте, прям так "хочу, хочу", нічого не виходить. Коли ти перестаєш цього не тільки хотіти, але ставишся до цього з очікуванням і любов'ю – це обов'язково з тобою станеться. Чоловік, ну...Повинен бути самостійним. Це така рідкість", – вважає артистка.

Тіна Кароль назвала критерії ідеального обранця

До речі, Тіні Кароль приписують роман із колегою Даному Балном. Другий сезон поспіль на шоу "Голос країни" глядачі можуть спостерігати романтичні жести артистів на адресу один одного. Крім того, зірки записали чуттєві спільні дуетні пісні, а телефонні розмови з Баланом увійшли в новий альбом Тіни "Знайти своїх".

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль зізналася, що мріє про народження дочки.