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Ожиріння чи бодіпозитив: лікар розповів, як зайва вага шкодить здоров'ю Alyona Alyona і Саші Заріцької

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Неділя 30 травня 2021 17:07
Ожиріння чи бодіпозитив: лікар розповів, як зайва вага шкодить здоров'ю Alyona Alyona і Саші Заріцької Співачка Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Lite

Бодіпозитив так добре прижився у світовій культурі, що іноді люди починають плутати прийняття себе таким, яким ти є, з реальними проблемами зі здоров'ям.

Про це Lite розповів лікар-хірург та експерт програми "Викриття" на телеканалі KYIV.LIVE Сергій Дербак.

Він прокоментував вплив надлишкових кілограмів на життя і здоров'я українських зірок.

На думку Дербака, принципи бодіпозитиву не можуть служити виправданням не худнути, наприклад, для Юрія Корявченка і співачок Alyona Alyona і Саші Зарецької з Kаzka.

Народний депутат України, а в минулому - актор студії "Квартал 95", Юрій Корявченков, давно страждає від надмірної ваги. Деякий час він посилено займався спортом, сидів на жорстких дієтах і зважував власні порції.

Ожиріння чи бодіпозитив: лікар розповів, як зайва вага шкодить здоров'ю Alyona Alyona і Саші Заріцької
Юрій Корявченков (фото: instagram.com/sluganarodu.koriavchenkov.33)

"Я бачу, що йому іноді важко стояти, і піт виступає, і зазвичай це свідчить про те, що є надмірна вага і це фізично важко. Якщо людина має зайві кілограми, з цим треба боротися, наприклад, за допомогою резекції шлунка.

В середньому, пацієнти через рік після гастрорезекції можуть схуднути на 40, а то і на 50-60 кг. Після цього вже можна звертатися до пластичних хірургів, щоб прибрати зайву шкіру", - зазначив Сергій Дербак.

У боротьбу за здорове тіло вступають і українські співачки: реперка Альона Альона і солістка групи Kаzka Саша Зарецька: їх вага досягає 100 кг.

Ожиріння чи бодіпозитив: лікар розповів, як зайва вага шкодить здоров'ю Alyona Alyona і Саші Заріцької

Альона Альона (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Не треба плутати ожиріння з бодіпозитивом. Люди зараз часто говорять, що вони за бодіпозитив, але одночасно з цим у них безліч комплексів через свої кілограми.

Надмірна вага часто супроводжують проблеми з суглобами, артрит, діабет - це все те, що проявиться в тілі в 40-50 років. І це точно не про здоров'я", - підкреслив Сергій Дербак.

Надя Дорофєєва 10 років тому: побачивши ці фото, ви навряд чи впізнаєте на них зірку!

Ожиріння чи бодіпозитив: лікар розповів, як зайва вага шкодить здоров'ю Alyona Alyona і Саші Заріцької

Саша Зарицька (фото: instagram.com/kazka.band)

У той же час дівчатам їх вага не заважає жити щасливим життям і викладати фото в нижній білизні і збирати сотні лайків у власних соцмережах.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер захопила мережу яскравим вбранням, який до лиця кожної.

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