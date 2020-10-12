Татова гордість: Девід Бекхем зворушив мережу архівним фото з синами

Сім'я Бекхемів знову порадувати фанатів
Девід і Вікторія Бекхем обожнюють виставляти сімейні фото. І якщо зазвичай більш активна Вікторія, то останнім часом чоловік наздоганяє її за кількістю милих постів. Кілька годин тому у своєму блозі глава багатодітної родини додав чергове чарівне фото. На ньому позує він сам, а також два його сини: Брукліна і Ромео, ще зовсім дітьми. Хлопчики, одягнені в жовту форму Lakers, сидять на колінах у батька на футбольному полі. А він сам просто світиться гордістю за своїх дітей.
На жаль, фанати не змогли висловити свій захват від знімка, який був запощений в зникаючих сторіз. Зате додав фото, на якому шанувальники могли вдосталь помилуватися його досі відмінною спортивною формою.
Девід сидить на мотоциклі, як завжди стильний та спортивний. Для прогулянки він вибрав пісочного відтінку штани, помаранчеві черевики, а також чорну куртку. Сонцезахисні окуляри і шолом він також не забув. Бекхем виглядає так розкішно, що навіть його кохана дружина не стрималася від коментаря. "Чудово виглядаєш і так природно", – написала вона під фото, додавши кілька смайликів. Інші фолловери відзначили, що Девід просто красень і мотивує мережу стежити за собою.
Нагадаємо, що раніше Девід Бекхем зачарував фанатів красою єдиною дочки.