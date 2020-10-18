Весь в тата: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала рідкісні фото сина від Джейсона Стетхема

Роузі Хантінгтон-Уайтлі карантину не боїться! Модель і бізнесвумен поділилася в сторіс свого Instagram фото, на яких вона гуляє з партнером і батьком своєї дитини, голлівудським актором Джейсоном Стетхемом, по Лондону.

Знаменита на весь світ красуня любить ділитися з шанувальниками стильними образами на будь-який випадок, але на цей раз вона вирішила залишитися за кадром – і показала, як відпочиває її сім'я.

Спочатку вони зі Стетхемом посиділи в ресторані. "Обід для двох", - підписала Роузі знімки страв і фото, як Джейсон вибирає в меню замовлення. Потім молода мама показала кави з апетитними пінкою, один американо і один матчу-латте, і смачну випічку, а ще – кадри осіннього міста: вітрини і вуличних музикантів.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі погуляла з сім'єю по Лондону (фото: instagram.com/rosiehw)

Але найбільше порадували шанувальників кадри з 3-річним синочком знаменитостей. На першому знімку Джек йде по вулиці трохи попереду батька. І тато, і син одягнені в однаковому, спортивному стилі: кросівки і худі з капюшоном – і зручно, і красиво! До речі, Джейсон йде в громадському в масці від коронавіруса, а от дітям носити такі необов'язково.

Нагадаємо, що Роузі вкрай рідко ділиться фото свого сина, але не так давно порадувала знімками, де показала, що Джек росте справжнім серцеїдом.