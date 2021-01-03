Ось так парочка! Потапа сплутали з відомим актором, а Каменських запідозрили у вагітності

Потап і Настя Каменських зустріли новий рік у сімейному колі, а після опівночі до них у гості завітали зіркові друзі – Катя Осадча та Юрій Горбунов в образі Діда Мороза. До речі, співачка одразу заявила, що це свято для неї стало особливим – вона приготувала традиційні страви і дозволила собі відійти від звично пп-харчування. Знімками з урочистості артистка досі ділиться в соцмережах, адже в особливу ніч вона зробила чимало пам'ятних кадрів.

На одному з них Настя зображена з коханим чоловіком. Артистка вирішила зустрічати рік Білого Металевого Бика в шовковому смарагдовому платті-"сорочці" з високим розрізом, Потап теж вдягнув на свято стильний і зручний домашній комплект – шовковий костюм винного відтінку.

Поки Настя елегантно і ефектно позувала на камеру, репер вирішив "розбавити" сімейний кадр кумедною мімікою.

Потап і Настя розбурхали мережу сімейний святковим знімком (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники тут же виявили схожість продюсера зі знаменитим голлівудським актором Віном Дізелем. А ось Настю знову запідозрили в цікавому положенні – деякі змогли розглянути під сукнею кругленький животик зірки.

"Можливо, мені здалося, але щось схоже на те, що хтось в дуже цікавому положенні", - написала одна з прихильниць Каменських. "Вам здалося", - запевнили її інші підписники співачки.

"Мені здалося - біля Насті Він Дизель стоїть", "Як ніби Дизель стоїть", "Потап на цьому фото більше на Віна Дизеля схожий", "Він Дизель після нового року", – жартували шанувальники пари.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських навчила правильно носити модний брючний костюм.