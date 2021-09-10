Павло Зібров розповів, чому його донька не виходить заміж за коханого-бізнесмена

Павло Зібров з донькою Діаною (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"Ми б із задоволенням це все зробили, але півтора року нічого не було. І всі весілля зсунулися на півтора року, всі зали, де можна погуляти на 150-200 чоловік, уже на півроку та більше розписані. Тому що, ті, що минулого року мали одружитися і вийти заміж, і ті, що цього - все зсунулося. Тому треба будувати великі зали весільні. Поки що немає залів, де б могли поміститися наші молоді", - говорить Зібров.

Співак додає, що готовий віддати донечку заміж, адже мріє про онуків.

"Хочеться вже поняньчити, віддати своє тепло, тому що великі - це великі діти, а маленькі - це солодкі дітки", - поділився артист.

Діана Зіброва (фото: facebook.com/Diana Zibrova)

Зауважимо, що вже більше 5 років донька Павла Зіброва зустрічається з коханим-бізнесменом Андрієм Іщенком. Весілля пара мала зіграти вже давно, але весь час не виходило. Причина - той же карантин, про який каже і батько Діани.

Діана Зіброва і Андрій Іщенко (фото: facebook.com/Diana Zibrova)

"Весілля у нас зараз - проблема номер один. Тому що, планували на минулий рік - повз. Планувати на цей рік - не знаю. Можливо, восени все буде краще, тримаємо пальці, кулаки, дулі, не знаю, що там треба тримати. Можна сказати, що вже на низькому старті йде підготовка до планування родини. Я хочу таку сім'ю, як у моїх батьків. Я мрію про гарне весілля", - говорила Діана "Зірковому шляху" ще у квітні 2021 року.

Діана Зіброва (фото: facebook.com/Diana Zibrova)