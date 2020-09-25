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Перебір: гарячу Настю Каменських в шкіряному топі дорікнули у використанні фотошопу

Новость на русском → П'ятниця 25 вересня 2020 10:47
Перебір: гарячу Настю Каменських в шкіряному топі дорікнули у використанні фотошопу Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка з'явилася на сторінках відомого американського журналу

Настя Каменських разом з чоловіком Потапом вміють поєднувати відпочинок і роботу – вони називають такий формат терміном Workation. Так, співачка не тільки ніжиться на пляжі і насолоджується мальовничими видами на турецькому курорті, але дає віддалені інтерв'ю для зарубіжних медіа, а також похвалилася фотосетом для популярного американського журналу HOLA! і представила лірик-версію пісні Pelicula з нового альбому Ecléctica.

Вона опублікувала ефектні кадри на сторінці в Instagram. Настя позує на узбережжі в шкіряному топі з відкритими плечима і строкатій спідниці-міді, талію дівчина виділила поясом із золотими елементами.

В якості прикрас – невеликі сережки-кільця і безліч перснів на пальцях. "Вологий" макіяж зроблений з акцентом на очі з блискучими шимерними тінями.

Перебір: гарячу Настю Каменських в шкіряному топі дорікнули у використанні фотошопу

Перебір: гарячу Настю Каменських в шкіряному топі дорікнули у використанні фотошопу

Настя Каменських прикрасила сторінки відомого американського видання (фото: instagram.com/kamenskux)

Деякі підписники Насті порахували, що фото занадто ретушовані, а з фотошопом явно перестаралися. Втім, на гарячих знімках Настя виглядає просто приголомшливо, тому зірвала масу компліментів.

  • Це просто нереально красиво
  • Ти божественно красива
  • Ти прекрасна
  • Дуже красива жінка
  • Прекрасна Богиня
  • Просто нереальна
  • Шикарна, неперевершена
  • Нереальна красуня
  • Максимально заретушовано, але виглядає добре
  • М-да з фотошопом перебір
  • Хороший фотошоп
  • Настю стиснуло
  • Занадто багато фотошопу

NK - PELÍCULA (LYRIC VIDEO)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських спокусила мережу відвертим фото топлес на балконі.

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