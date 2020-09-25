Перебір: гарячу Настю Каменських в шкіряному топі дорікнули у використанні фотошопу
Співачка з'явилася на сторінках відомого американського журналу
Настя Каменських разом з чоловіком Потапом вміють поєднувати відпочинок і роботу – вони називають такий формат терміном Workation. Так, співачка не тільки ніжиться на пляжі і насолоджується мальовничими видами на турецькому курорті, але дає віддалені інтерв'ю для зарубіжних медіа, а також похвалилася фотосетом для популярного американського журналу HOLA! і представила лірик-версію пісні Pelicula з нового альбому Ecléctica.
Вона опублікувала ефектні кадри на сторінці в Instagram. Настя позує на узбережжі в шкіряному топі з відкритими плечима і строкатій спідниці-міді, талію дівчина виділила поясом із золотими елементами.
В якості прикрас – невеликі сережки-кільця і безліч перснів на пальцях. "Вологий" макіяж зроблений з акцентом на очі з блискучими шимерними тінями.
Настя Каменських прикрасила сторінки відомого американського видання (фото: instagram.com/kamenskux)
Деякі підписники Насті порахували, що фото занадто ретушовані, а з фотошопом явно перестаралися. Втім, на гарячих знімках Настя виглядає просто приголомшливо, тому зірвала масу компліментів.
- Це просто нереально красиво
- Ти божественно красива
- Ти прекрасна
- Дуже красива жінка
- Прекрасна Богиня
- Просто нереальна
- Шикарна, неперевершена
- Нереальна красуня
- Максимально заретушовано, але виглядає добре
- М-да з фотошопом перебір
- Хороший фотошоп
- Настю стиснуло
- Занадто багато фотошопу
NK - PELÍCULA (LYRIC VIDEO)
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських спокусила мережу відвертим фото топлес на балконі.