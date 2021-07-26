Не переношу спортзали: ведуча і модель Аманда Іроанья поділилася, як себе мотивувати на спорт

Ведуча шоу "Оттак Мастак" на каналі НЛО TV і модель Аманда Іроанья розповіла читачам РБК-Україна, як залишатися в ідеальній формі і чим себе мотивувати на спорт.

Про те, який спорт обрала та чому

Раніше я активно займалася силовими тренуваннями для набору маси, але останнім часом мені більше подобається функціональний фітнес. Саме завдяки йому тіло набуває бажаної мною рельєфності. В якості хобі займаюсь також кікбоксингом. Мене завжди приваблювали єдиноборства, але з огляду на мою роботу, постійно зупиняла можливість отримання видимих ​​травм.

Тренуюся з початку року і ні на секунду не пошкодувала. Для мене це колосальна емоційна розрядка, хороше фізнавантаження і, врешті-решт, самозахист. До речі, щоб моє обличчя було неушкодженим, з тренером і зі спаринг-партнерами ми домовилися, що биття у мене тільки на ноги та руки. І, звичайно, як людина, яка раніше професійно займалася хореографією, я без танців - нікуди. Зараз для душі у мене латиноамериканські танці.

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Без танців - нікуди (фото: прес-служба НЛО TV)

Про місце і частоту тренувань

На дух не переношу спортзали і скільки не пробувала - не можу. Для мене там гнітюча атмосфера та нудьга смертна. Тому, якщо говорити про фітнес, то завжди тренуюся вдома. До того ж весь необхідний мені інвентар (резинки, гантелі по 2,5 і 5 кг) займає мінімум місця. А танцями та кікбоксингом займаюся в залі, звичайно.

Частота тренувань різна - залежно від щільності мого графіка. Взагалі, і фітнес, і кікбоксинг, і танці заплановані по 2 рази на тиждень. За фактом же виходить десь 4 рази на тиждень, оскільки часто щось переноситься або випадає через інші справи, які не можна відкласти.

Крім спортзалу, є чим зайнятися (фото: прес-служба НЛО TV)

Про те, чи завжди активно займалася спортом

Спорт у моєму житті присутнійз самого дитинства. Вже тоді в мене була купа захоплень. Я постійно ходила на кілька гуртків одночасно, за власним бажанням, і при цьому встигала гуляти на вулиці. У 6 років почала танцювати й наступні 9 років з колективом була на постійних гастролях, концертах, інтенсивних тренуваннях і режимі.

Власне, зараз нічого не змінилося: у мене маса енергії, яку потрібно кудись дівати. До того ж я обожнюю вчитися новому та шукати цікаві хобі. Все-таки багато в чому вважаю це заслугою батьків. Вони мене лише підтримували, і благо в них була можливість і час водити мене на гуртки, аби тільки я не розносила будинок.

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Про переваги обраних видів спорту

Головний плюс фітнесу в тому, що в комплексі задіюються найрізноманітніші м'язи. Окрему увагу я приділяю стегнам і пресу. Але сам по собі функціональний фітнес розрахований на все тіло, тому в одні дні навантаження йде на одну групу м'язів, у інші - на іншу. Той же принцип і на тренуваннях із кікбоксингу. Але оскільки я займаюся індивідуально з тренером, він сам складає тренування та ганяє мене.

Спорт та спортзал - не одне і те ж (фото: прес-служба НЛО TV)

Про зміни фізичної форми

Не секрет, що дійсно красивого та підтягнутого тіла можна досягти, тільки вдаючись до фізичних навантажень. І вони однозначно дуже сильно вплинули на мою фізичну форму. На сьогодні я практично досягла бажаної форми саме завдяки спорту та харчуванню. Потихеньку з'являється розслабленість і впевненість у кікбоксингу. Зараз мене вже не духопелять, як грушу. Тож незабаром, сподіваюсь, буду конкурентним партнером.

Про відчуття, які дарує спорт

Мені спорт приносить суцільне задоволення. Це емоційне розвантаження, такий собі сплеск ендорфінів. Навіть, коли я стомлена, бокс і танці дарують друге дихання. І, звичайно, на те, як змінюється тіло, поліпшується тургор шкіри, промальовуються м'язи, - любо-мило дивитися. І якщо домашні тренування - це суто заради підтримки фізичної форми, то інші - справжні джерела мого емоційного задоволення

Мотивація тут може бути одна - ви (фото: прес-служба НЛО TV)

Про мотивацію до занять спортом

Можна нескінченно шукати відмовки, жаліти себе та виправдовувати, доки не буде істинного бажання та зробленого вибору на ту чи іншу користь. Для мене існує одна єдина мотивація, причому в усьому, - я сама. Чийсь приклад для мене слугує лише видимим підтвердженням того, що все можливо. Але я роблю вибір на користь здорового тіла та духу. І підходячи до дзеркала, хочу бачити відображення, яке приносить мені, в першу чергу, задоволення. Це ж і про любов до себе. Адже любов до себе і є тригером ставати краще.