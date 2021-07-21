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Приберіть кльош і танкетку: стиліст дала топ-9 порад, як виглядати стрункішою і вищою

Новость на русском →
Середа 21 липня 2021 09:01
Приберіть кльош і танкетку: стиліст дала топ-9 порад, як виглядати стрункішою і вищою Здаватися вищоюе можна за допомогою правильно підібраного одягу (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

У мережі є маса популярних мініатюрних блогерів, зріст кожної з яких - нижче 160 см. При цьому вони примудряються виглядати високими і стрункими. Як?

Стиліст Сальма Стрітстайл розповіла у своєму Instagram про прийоми, що дійсно працюють, якими легко скористатися, якщо хочеться "додати" собі кілька зайвих сантиметрів у висоту і "прибрати" пару кіло.

  • Перше, нескладне і найголовніше правило, яке легко запам'ятати: вертикалі подовжують, горизонталі розширюють і вкорочують! Це працює з будь-якою зоною.

Так, наприклад, V-подібний виріз за рахунок вертикалей зробить вашу шию довшою, а вирізи прямо під горло, навпаки, зроблять її візуально коротшою, бо утворюють горизонталь.

Тепер - про те, чого варто уникати:⠀

  • Обемних фактур, які приземляють.
  • Мішкуватого одягу, вибирати одяг краще по фігурі.
  • Моделей на стегнах.
  • Великий, важкий кльош.
  • Коротких спідниць в складку.
  • Великих малюнків і аплікацій.
  • Масивну платформу / танкетки.
  • Сумок великих розмірів.

Всі ці речі, навпаки, можуть забрати пару сантиметрів і "розширити" фігуру візуально.

У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд

9 простих прийомів, як здаватися стрункішою і вищою

1. Використовуйте в своєму образі принцип монохром.

Приберіть кльош і танкетку: стиліст дала топ-9 порад, як виглядати стрункішою і вищою

2. Носіть спідниці з розрізом.

Приберіть кльош і танкетку: стиліст дала топ-9 порад, як виглядати стрункішою і вищою

3. Носіть взуття на підборах.

Приберіть кльош і танкетку: стиліст дала топ-9 порад, як виглядати стрункішою і вищою

4. Вибирайте подовжений верх.

Приберіть кльош і танкетку: стиліст дала топ-9 порад, як виглядати стрункішою і вищою

5. Штани в підлогу плюс каблук відразу додадуть зросту.

Приберіть кльош і танкетку: стиліст дала топ-9 порад, як виглядати стрункішою і вищою

6. Носіть широкі пояси.

Приберіть кльош і танкетку: стиліст дала топ-9 порад, як виглядати стрункішою і вищою

7. Зверніть увагу на асиметричний поділ.

Приберіть кльош і танкетку: стиліст дала топ-9 порад, як виглядати стрункішою і вищою

8. Носіть речі із завищеною талією.

Приберіть кльош і танкетку: стиліст дала топ-9 порад, як виглядати стрункішою і вищою

9. V-подібний вірш"вирішує".

Приберіть кльош і танкетку: стиліст дала топ-9 порад, як виглядати стрункішою і вищою

Ці прості прийоми зроблять вас стрункою і високою (фото: instagram.com/streetstyle_looks)

Раніше стиліст розповіла, як вибрати сукню-комбінацію, щоб вона добре сиділа, хіт літа 2021.

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