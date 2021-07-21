Приберіть кльош і танкетку: стиліст дала топ-9 порад, як виглядати стрункішою і вищою
У мережі є маса популярних мініатюрних блогерів, зріст кожної з яких - нижче 160 см. При цьому вони примудряються виглядати високими і стрункими. Як?
Стиліст Сальма Стрітстайл розповіла у своєму Instagram про прийоми, що дійсно працюють, якими легко скористатися, якщо хочеться "додати" собі кілька зайвих сантиметрів у висоту і "прибрати" пару кіло.
- Перше, нескладне і найголовніше правило, яке легко запам'ятати: вертикалі подовжують, горизонталі розширюють і вкорочують! Це працює з будь-якою зоною.
Так, наприклад, V-подібний виріз за рахунок вертикалей зробить вашу шию довшою, а вирізи прямо під горло, навпаки, зроблять її візуально коротшою, бо утворюють горизонталь.
Тепер - про те, чого варто уникати:⠀
- Обемних фактур, які приземляють.
- Мішкуватого одягу, вибирати одяг краще по фігурі.
- Моделей на стегнах.
- Великий, важкий кльош.
- Коротких спідниць в складку.
- Великих малюнків і аплікацій.
- Масивну платформу / танкетки.
- Сумок великих розмірів.
Всі ці речі, навпаки, можуть забрати пару сантиметрів і "розширити" фігуру візуально.
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9 простих прийомів, як здаватися стрункішою і вищою
1. Використовуйте в своєму образі принцип монохром.
2. Носіть спідниці з розрізом.
3. Носіть взуття на підборах.
4. Вибирайте подовжений верх.
5. Штани в підлогу плюс каблук відразу додадуть зросту.
6. Носіть широкі пояси.
7. Зверніть увагу на асиметричний поділ.
8. Носіть речі із завищеною талією.
9. V-подібний вірш"вирішує".
Ці прості прийоми зроблять вас стрункою і високою (фото: instagram.com/streetstyle_looks)
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