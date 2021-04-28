Перепробувала безліч дієт: Могилевська розкрила свій метод схуднення

Наталя супроводила публікацію кумедним фото з ТВ-шоу, на якому вона відображена в образі товстушки в рожевій сукні.

Наталія Могилевська розповіла про свій метод схуднення (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Як зізналася 45-річна виконавиця, вона успішно практикує інтервальне голодування.

"Я перепробувала безліч дієт і дуже полюбила інтервальне голодування. Воно прямо дуже ефективне. Основна фішка в тому, що прийом їжі строго чергується з періодами голодування за певними інтервалами часу. Простіше кажучи, до ночі з ранку і ввечері додається кілька годин ще або вже без їжі. Ця дієта добре сприяє обміну речовин і зниженню ваги", - поділилася Могилевська.

Співачка також уточнила, що "її варіант" - це повна відмова від їжі на 16 годин і 8 годин, коли їсти можна.

"Інтервал можна вибрати самостійно - з 11 до 19 або з 8 до 16. Підбирайте будь-яку зручну схему в залежності від вашого метаболізму. Дієта - це дуже індивідуальне питання, але найголовніше - не повинно бути ніякої шкоди здоров'ю!"- пояснила артистка.

Зірка додала, що вона вегетаріанка і "м'яско залишилося давно в минулому", а також розповіла про свій раціон.

Меню Наталії Могилевської:

Основна їжа: каші, овочі, фрукти, горіхи, насіння, трави.

Сніданок: Чіа з ягодами і гречаним молоком.

Обід: овочеве рагу і салат з казковим гірчично-медовим соусом. Або вегатаріанський борщ з карпатськими грибами і бездріжжевою грінкою з насінням, маслом гхі і чорною сіллю.

Вечеря: салат з бобовими і горіхами. Головне крутий соус! А влітку - ягоди будь-які чорні або з червоних полуниця і малина.