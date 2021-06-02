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Перейшли на новий рівень: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек планують спільне майбутнє

Автор: Lite

51-річна Дженніфер Лопес і 48-річний Бен Аффлек зовсім недавно відновили свій роман. Тепер всіх шанувальників цікавить: як розвиваються відносини співачки і актора і наскільки вони щирі.

Наближена до знаменитості особистость поспішила внести свій коментар, розповівши правду про відносини однієї з найпопулярніших пар шоу-бізнесу.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, за словами інсайдера, налаштовані серйозно. Екс-кохані, які знову возз'єдналися, хочуть продовжувати відносини і навіть будують плани на спільне майбутнє.

Дженніфер Лопес з головою пішла в нові відносини (фото: instagram.com/jlo)

Інсайдер розповів виданню People, що в минулі вихідні Лопес провела в Лос-Анджелесі окремо від Аффлека і була неймовірно засмучена цим фактом. Співачка звикла до присутності Бена і хоче зробити її постійною. Поки що в планах пари немає спільного проживання, а ось регулярні зустрічі - напевно.

"Вони будуть продовжувати курсувати між Лос-Анджелесом і Майамі. Вони дуже щасливі разом, - поділилося джерело і додало. - Це не випадковий зв'язок. Вони ставляться до цього дуже серйозно і хочуть, щоб їхні стосунки тривали довго".

Про щирість почуттів пари говорить і той факт, що закохані не ховаються від папараці. Наприклад, Дженніфер і Бена не раз помічали за поцілунками. А нещодавно вони вирушили в ресторан, тримаючись за руки.

Раніше ми писали, що Алекс Родрігес був пригнічений чутками про роман Лопес і Аффлека.

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