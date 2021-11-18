Переживає вся сім'я: Меган Маркл відвідала ток-шоу і розповіла про дочку

На інтерв'ю дружина принца Гаррі виглядала стильно. Меган Маркл прийшла в білій закритій блузі з пишними рукавами, а також чорних брюках з тонким ременем. Образ розбавили макіяж з нейтральною помадою, рожевим сяйвом і "димчастими" очима від зіркового візажиста Деніела Мартіна. За зачіску знаменитості відповідав перукар Джейсон Лоу. Він уклав блискуче волосся Меган легкими хвилями, які вільно обрамляли обличчя.

Меган Маркл на шоу (відео: instagram.com/theellensho)

Це перша поява на шоу герцогині з моменту народження їх з принцом Гаррі дочки Лілібет. Так що молода мама не втрималася, щоб не розповісти новини про дитину. "У Лілі зараз прорізуються зуби", - поділилася щаслива Маркл. При цьому вона додала, що цей процес дуже хвилює їх як батьків, і вони намагаються знайти способи полегшити біль малятку.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

Також в інтерв'ю колишня актриса розповість про своє повернення на Warner Bros. і багато інших подробиць життя, включаючи епізоди про життя до шлюбу з Гаррі. Наприклад, вона повідала, як їздила на проби на старій машині Ford Explorer. Через зламані водійські двері їй доводилося залазити в машину через багажник.

"Я відкривала багажник і залазила всередину, потім закривала його і повзла по всіх сидіннях", - зізналася герцогиня. При цьому машину вона залишала в кінці парковки.