Перший ювілей: Осадча і Горбунов зворушили ніжними фото місячного сина
Зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов святкують перший ювілей молодшого синочка Данила, якому виповнився один місяць - малюк з'явився на світ 19 серпня.
На своїх сторінках в Instagram Катя і Юра поділилися зворушливими фото з малюком і присвятили йому душевні слова.
Так, телеведуча поділилася ніжним знімком, на якому вони з чоловіком позують в білих футболках, при цьому вона тримає синочка на руках.
"Нашому Данилові сьогодні місяць. Перший маленький день народження. Місяць, який ми вчилися бути батьками одразу двох маленьких дітей. Юро, дякую, що ми у всьому команда", - написала Осадча.
Катя Осадча та Юрій Горбунов відзначили перший місяць молодшого синочка Данила (фото: instagram.com/kosadcha)
Горбунов же оприлюднив цілу серію фото з молодшим сином, на одному кадрі є і старший Іван.
"У нас сьогодні ювілей! Нашому молодшому один місяць! Рости синочку здоровим і щасливим! Вітаю тебе, моя Катерина", - звернувся до малюка шоумен.
Юрій Горбунов зворушив милими кадрами з місячним сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники засипали зіркових батьків привітаннями і теплими побажаннями в коментарях.
- Вітаю! У вас прекрасна сім'я
- Вітаю вашу сім'ю з першим місяцем Данила. Нехай зростає здоровим та щасливим!
- Вищий прояв любові - це маленьке янголятко в ваших ніжних і надійних руках!!!
- Вітаю вас з першим місяцем від дня народження!!! Здоров' я Данилкові і щоб радував вас довгі, довгі роки. Завжди любуюся вами такою прекрасною і люблячою парою
- Яке зворушливе фото!!! Прийміть вітання!
- Хороша у вас сім'я. Молодці
- Дуже гарна пара!!!
- Дітки на тата схожі
- Як мило
- Боже, такі ви класні
Нагадаємо, раніше Катя Осадча відсвяткувала 38-річчя і влаштувала веселий дівич-вечір на яхті з Каменських, Астаф'євою і Єфросиніною.