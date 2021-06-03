Ця пісня розтоплює закам'янілі серця: слухайте новий хіт української групи

Кожен з нас хоча б раз в житті ставив собі питання: "Кохає чи не кохає"? Сингл "Любит не любит" саме про ці переживання і коливання, але при цьому він просякнутий легкістю та літнім вайбом.

Кліп розповідає історію бороданя, який вирішив завдяки музиці піти від своїх внутрішніх переживань, котрі рано чи пізно закривають душу кожного з нас.

"Любит не любит" - легка та світла пісня, прослуховування якої здатне розтопити закам’яніле серце бороданя та відновити відчуття щастя.

"Стосунки людей, немов канат, який під високим тиском може розірватися. Цей канат почуттів має властивість рватися та завдавати душевних ран. Під дією зовнішніх подразників канат перетворюється на тонку нитку, яка змушує нас сумніватися у відданості близької людини. І чим більше ми про це думаємо, тим більше наш канат стає ниткою, яка скоріше за все розірветься. Не потрібно кохати зовнішнім світом, потрібно слухати серцем та кохати душею", - коментує фронтвумен гурту Марина Остапенко.