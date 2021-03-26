Піджак на голе тіло: напівоголена Кайлі Дженнер захопила фанатів розкішною фігурою

Кайлі Дженнер показала цілу серію фото з різних періодів життя. Одне з них - в напівоголеному вигляді - особливо захопило фанатів.

Знімки однієї з найбільш багатих дівчат планети з'явилися в її блозі Instagram.

Кайлі Дженнер опублікувала жаркий знімок зі своєї гардеробної. Одягнена вона в прозорий комбінезон з вертикальними чорними смугами, який оголив її знамениту фігуру. Під ним чітко видно нижню білизну і розкішне тіло 23-річної знаменитості. В доповнення до вбрання вона підібрала чорний піджак "з чоловічого плеча", а також шкіряні рукавички. Вийшло дуже спокусливо і неймовірно стильно.

Кайлі Дженнер показала архівні фото (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також Кайлі додала в дану галерею кілька фото зі своєю родиною. Тут є знімки її улюбленою дочкою Стормі, а також старших сестер: Кім і Кортні. Всі три красуні позують в схожих купальниках і виглядають, як завжди розкішно.