В пікантному бікіні на березі океану: Кім Кардашьян розбурхала мережу апетитними формами

Кім Кардашьян останнім часом досить активна: вона займається бізнес-проектами, намагається налагодити стосунки в родині, випускає новинки... Саме час відпочити, подумала, як видно, зірка. Так як вирушила до океану. У відпустку вона прихопила з собою яскраві пляжні вбрання. У своєму блозі гаряча матуся запостила серію спокусливих фото в яскраво-рожевому бікіні.

Кім вирушила на відпочинок (фото: instagram.com/kimkardashian)

Знаменитість позує, сидячи у воді, демонструючи своє спокусливе тіло в крихітному купальнику у всій красі. На другому фото вона показала себе у повний зріст. Є тут і кадри з кумедними пичками, які Кім кокетливо показує в камеру. Образ зірки доповнила незвичайна зачіска: волосся вона заплела в коси, а також яскравий макіяж. Скоріше за все, Кардашьян відразу збиралася влаштувати фотосесію. «Щасливе місце», – написала 39-річна знаменитість під галереєю.

Кім виглядає розкішно (фото: instagram.com/kimkardashian)

Апетитні груди, осина талія, пишні стегна, як завжди, спровокували шанувальників на масу коментарів. Зрозуміло, позитивних. «О боже», «Фігура мрії», «Вона як пляшка хорошого вина: тільки гарнішає з віком», «Гаряче», «Твоє тіло – моя мета», «Ти неймовірна», – пишуть фанати дружині Каньє Уеста.

Нагадаємо, раніше Кім з'явилася в одному з комплектів нижньої білизни своєї лінії, чим неймовірно порадувала мережу. Без сумніву, зірка вміє підкреслити достоїнства фігури і зробити, здавалося б, недоліки своїми «фішками».