У піжамі і без макіяжу: 45-річна Різ Уізерспун показав чесне фото з реального життя

Автор: RBC.UA

Різ Уізерспун відома своєю красою: голлівудська блондинка, яка в цьому році відзначила своє 45-річчя, виглядає як завжди молодо і свіжо. Правда, такою ми її бачимо на фото з заходів, коли над образом зірки попрацювали візажисти і перукарі...

А ось як вона виглядає в реальності, актриса вирішила продемонструвати фоловерам свого блога кілька годин тому.

Різ запостила знімок з реального життя з мінімумом обробки. На ньому зірка "Блондинки в законі" позує в картатій піжамі рожевого кольору, з розпущеним волоссям і практично без макіяжу. Фото зроблено крупним планом, а тому обличчя Різ можна добре розглянути. З першого погляду в очі кидається пружна шкіра, яка буквально світиться красою і молодістю. В руках Різ тримає чашечку чаю з життєствердним написом. Така мила картина викликала справжній ажіотаж вреди її фанатів. Шанувальники пишуть, що Різ виглядає просто чудово і підняла їм настрій. Ніхто не вміє так любити: Різ Візерспун показала рідкісне фото з чоловіком Різ Уізерспун на фото без макіяжу (фото: instagram.com/reesewitherspoon) В одних стрінгах: Ірина Шейк майже повністю оголилася для нової зйомки