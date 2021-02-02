Дуже плакала і почувалася жертвою: Нікітюк раптово заговорила про зраду і обман

Леся Нікітюк відпочиває на райських Мальдівах в компанії друзів. Вона регулярно радує шанувальників своїми курортними образами і фото в купальниках, які міняє як рукавички. Але позитивний і радісний настрій зірки явно затьмарили якісь не надто приємніі події з життя, і вона вирішила поділитися з шанувальниками сокровенним – своїми особистими переживаннями.

Леді Ле опублікувала серію ефектних кадрів на пірсі, що йде в океан. На знімках Леся постала в жіночній сукні-міді молочного відтінку по фігурі з корсетною ліфом – вбрання ідеально підкреслив стрункі форми ведучої. В руках вона несе босоніжки на підборах.

"Про брехню і обман. Це буде спіткати вас завжди і іноді навіть з якоюсь циклічністю... Але потрібно за це дякувати і відпускати.. бо тільки так ви зможете рухатись далі! Я взагалі люблю коли мені брешуть і обманюють, для мене це як ядерне паливо! А раніше дуже плакала і відчувала себе жертвою! " - зробила відверте зізнання ведуча.

Леся показала ефектний фотосет біля океану (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вона уточнила, що цей пост написала в більшій мірі для себе. "Щоб раз і назавжди вирівняти свій емоційний стан і не звертати увагу на брехню, обман і хейт. А вам дякую, що вислухали... Немає часу на психолога", - зауважила Леся. Ведуча також привела топ-3 улюблені цитати про брехню.

На яскраві фото, що супроводжують пост-одкровення, звернула увагу екс-"ВІА Гра", співачка Анастасія Кожевникова: "Як красиво". "Клас", - відреагувала на публікацію Даша Астаф'єва

Шанувальники завалили Лесю компліментами, відзначаючи її фігуру і жіночне вбрання, а також засвідчили свою підтримку.

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк відверто висловилася про особисте життя і коханого чоловіка.