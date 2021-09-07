Плакали разом: MELOVIN вперше розповів про реакцію матері на визнання у своїй бісексуальності

Співак і учасник "Танців з зірками" MELOVIN під час виступу на фестивалі Atlas Weekend 2021 в липні здійснив камінг-аут і зізнався у своїй бісексуальності прямо зі сцени. Це шокувало деяких фанатів - однак, як поділився артист, для нього була важливіша інша дата: за півроку до цього він набрався сміливості, щоб зізнатися у своїй сексуальній орієнтації рідним.

Коли вони з родиною відпочивали в Карпатах наприкінці 2020-го, співак, який мовчав про свою сексуальну орієнтацію 18 років, зважився розповісти все дорогій людині - мамі. До його радості, та підтримала сина.

"Ми сиділи, плакали разом з нею. Була дуже така крута підтримка з фразою:"Ти для мене перше, єдине і останнє". І для мене нічого не важливо. Я такий, сидів, теж ось це ось соплі підтирав наждачкою", - поділився MELOVIN.

MELOVIN з мамою (фото: instagram.com/melovin_official)

За словами виконавця, до визнання він щодня жив у страху, йому нікому було сповідатися, поділитися переживаннями.

Як тільки співак показав свою справжню сутність, каже, що більше не боїться робити все, що йому заманеться.

"Хочеш, одягни підбори, хочеш - не одягай підбори. Хочеш, одягни жіноче боді. Що хочеш, те й роби. Але просто роби так, щоб не йти проти Закону України. Мені нема чого приховувати. Я зовсім вільна людина і це надає якихось крил", - зазначив Мел.