Сукня-майка і об'ємний жакет: Анджеліна Джолі в образі total black вирушила на шопінг

Анджеліна Джолі ніколи не вважалася іконою стилю. Але екс-дружина Бреда Пітта, якій у минулому році виповнилося 45, обожнює незвичайні вбрання. Актриса не відмовляє собі в сукнях максі з розкішним декором або пишних спідницях з запахом навіть під час звичайної прогулянки. Новий образ вона зробила бунтарським і виразним, згадавши юні роки і свою любов до чорного відтінку.

Анджеліна Джолі і Вів'єн (фото: скрін instagram.com/spletnik_ru)

Актриса одягла сукню-майку вільного крою, яку доповнила об'ємним чорним жакетом. На ноги зірка взула капці на плоскій підошві. Анджеліна не робила макіяж, закривши обличчя захисною маскою, а волосся залишила розпущеним. Голлівудська діва йшла по вулиці, в одній руці тримаючи пакет з обновками, а другою обіймаючи свою дочку.

Дівчинка, яка, за чутками, мріє про зміну статі слідом за старшою сестрою Шайло, обрала вбрання в дусі всіх підлітків. Чорні шорти, біла футболка і кеди - універсальний варіант, поки маля не визначилася з гендерними уподобаннями.