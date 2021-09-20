Сукня свекрухи і розкішна каблучка: брат Кейт Міддлтон показав перше фото зі свого весілля

"Містер і місіс Міддлтон. Вчора я одружився на любові всього мого життя в оточенні сім'ї, друзів і, звичайно ж, кількох собак в красивому селі або Борм-ле-Мімоза. Слова не можуть описати, наскільки я щасливий", - написав він.

Брат Кейт Міддлтон і його дружина (фото :instagram.com/jmidy)

На залитому сонцем знімку наречений і наречена посміхаються і просто світяться від щастя. Дівчина позує в білосніжній сукні з відкритими плечима і дрібних перлинних сережках. Їй зробили милу укладку, натуральний мінімальний макіяж і френч - все просто і зі смаком. Цікаво, що за допомогою свого лука Елізе вирішила вшанувати сім'ю чоловіка. У цій же сукні виходила заміж її свекруха - мати Джеймса і Кейт Міддлтон. Так що наречена буквально подарувала йому друге життя. Наречений одягнув білий костюм і блакитну сорочку, який поєднав з темно-синьою краваткою в горох.

У кадр також потрапила рука нареченої з обручкою, прикрашеною значного розміру каменем.

Пара обожнює собак (фото: instagram.com/jmidy)

Нагадаємо, пара познайомилася в 2018 році, а в 2019-му оголосила про заручини. "Пройшов рік з тих пір, як я зробив пропозицію Алізе... Який це був рік: два будинки, самоізоляція, дві спроби зіграти весілля, щенята, відкриття нової компанії, гоління бороди і багато іншого, але найкраще те, що я можу поділитися всім цим з Алізе. Чекаю, щоб взяти на себе все те, що нас чекає в майбутньому", - розповідав брат Кейт.