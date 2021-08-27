Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер показала розкішний медовий місяць з чоловіком-мільйонером

Не так давно ми писали, що 30-річна племінниця принцеси Діани - Кітті Спенсер - вийшла заміж за 62-річного мільйонера Майкла Льюїса. Весільне торжество пройшло під Римом з розмахом, а наречена встигла поміняти кілька суконь .

Після всіх гучних святкувань пара закоханих вирушила у весільну подорож на південь Італії. Кітті У своєму Instagram щедро ділиться знімками та відео з усіх куточків готелів, які вони відвідують.

Спочатку молодята зупинилися в розкішному готелі в Позітано вартістю близько п'яти тисяч доларів. Після Кітті показала, що пара провела незабутній вечір в одному з мішленівських ресторанів. Вечеря тут обійдеться в 130-210 доларів на людину. Тут для чарівної нареченої підготували зворушливий сюрприз. Вітальну листівку зі словами подяки з недавнім весіллям від господарів закладу вона тут же виклала в сторіз.

Кітті показала відпочинок у всіх подробицях (фото: instagram.com/kitty.spencer)

Варто відзначити, що Кітті, яка на весіллі блищала в образах від Dolce & Gabbana, і під час медового місяця не стала змінювати цій традиції. Наприклад, вона з'явилася в червоно-помаранчевому облягаючому платті з широкими бретельками, яке доповнила босоніжками на стійких підборах яскравого забарвлення. Пізніше дівчина одягла сукню-сарафан з великими квітами і фіолетовими сабо.

На деяких фото вона відзначила сестер леді Елізу і Леді Амелію Спенсер, які були на весіллі подругами нареченої. А ще індійську бізнес-леді Наташу Пунавалла.